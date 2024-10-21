Kocaeli Üniversitesi personel alımı (100 personel alınacak)

Kocaeli Üniversitesi personel alımı! Kocaeli Üniversitesi, 2024 yılı için hastane personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Çeşitli pozisyonlar için yapılacak alımlarda, başvuru sahiplerinin KPSS (B) grubu puanı sırasına göre yerleştirilmesi planlanıyor. Başvurular, sadece e-Devlet üzerinden alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Detaylar...

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI 2024

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, üniversite hastanesinde görevlendirilmek üzere 100 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine dayanarak yapılacak ve alımlar KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında büro personeli ve temizlik hizmetlerinde çalışacak kadın ve erkek destek personelleri bulunuyor. Alınacak personeller, iş tanımına uygun olarak tam zamanlı çalışacak ve sağlık hizmetlerinde destek verecek.

Adayların başvurabilmesi için bazı genel koşullar bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, adli sicil kaydında yüz kızartıcı bir suça ilişkin hükümlülük bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak gibi koşullar aranıyor. Ayrıca başvuru yapacak adayların, görevlerini sürekli yapmalarına engel olabilecek fiziksel ya da zihinsel bir hastalıklarının olmaması gerekiyor.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU

Personel alımına başvuru yapacak adaylar, KPSS puanlarına göre değerlendirmeye tabi tutulacak. Lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almak şartı aranıyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, başvurular değerlendirilerek KPSS puanı yüksek olandan başlayarak sıralama yapılacak. Aynı puanı alan adaylar arasında, diploma tarihi önce olan adaylar tercih edilecek. Adaylar, hangi pozisyona başvurmuş olurlarsa olsunlar sadece bir pozisyona başvuru yapabilecekler.

Başvuru yapacak kişilerin özellikle e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu SGK hizmet dökümünü başvuru belgelerine eklemeleri zorunlu olacak. Ayrıca başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında hukuki işlemler başlatılacak.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM E DEVLET BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Kocaeli Üniversitesi personel alımları için başvurular, Resmi Gazete'deki ilan tarihinden itibaren 15 gün boyunca e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek. Adaylar, başvurularını "Kocaeli Üniversitesi - Kariyer Kapısı İşe Alım" sayfası üzerinden gerçekleştirecek. Sistemde yer alan başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi gerekecek. Başvurularını tamamlayan adaylar, başvuru işlemlerini "Başvurularım" ekranı üzerinden takip edebilecekler. Eğer başvuru tamamlanmadıysa, sistemde "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görünmeyecek ve başvuru geçersiz sayılacak.

Sistemde meydana gelebilecek teknik aksaklıklar nedeniyle geç yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların son başvuru tarihine kadar işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamaları büyük önem taşıyor.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 100 PERSONEL ALIM

Kocaeli Üniversitesi, bu alım sürecinde 100 personeli üniversite hastanesinin çeşitli birimlerinde görevlendirecek. Özellikle destek personeli alımlarında kadın ve erkek temizlik görevlileri istihdam edilecek. Kadınlar için 10, erkekler için ise 25 destek personeli pozisyonu açılmış durumda. Destek personelleri, temizlik hizmetlerinde çalışacak ve vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek durumunda olacaklar.

Destek personellerinin başvuru yapabilmesi için ortaöğretim mezunu olmaları ve temizlik görevlisi olarak en az 30 gün çalıştıklarını SGK hizmet dökümüyle belgelemeleri gerekiyor. Ayrıca bu pozisyona başvuracak adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmekte.

Son başvuru tarihi itibarıyla şartları karşılayan adaylar, arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasının ardından görevlerine başlayabilecekler.