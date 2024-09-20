Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 20 Eylül 68. bölüm FULL HD izle!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölüm full HD izle ve Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölüm tek parça izle ve Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle diye araştırıyor. Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir.Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır.Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlar'a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap,, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Alev'in ani ölümüyle sarsılan Abdullah ve Kıvılcım; Alev bebek için karşı karşıya geliyor. Hastanede olan Görkem'in hamilelik haberi Ünallar için bomba etkisi yaratıyor. Fatih ve Görkem'in evliliğinin nasıl devam edeceği merakla beklenirken Kıvılcım, hayatının merkezinde bundan sonra Alev bebeğin olacağını söylüyor. Doğa'ya evlilik teklifinde bulunan Giray'ın dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan Şebnem Dönmez'in canlandırdığı gizemli karakterle yakınlaşması tanıtıma damga vuruyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kızılcık Şerbeti tüm bölümlerini BURADAN izleyebilirsiniz.