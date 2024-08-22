Kızılcahamam orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? Kızılcahamam'da orman yangını nerede ve nasıl çıktı?

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir merak ediliyor. Orman yangınları, doğal ya da insan kaynaklı nedenlerle ormanlık alanlarda meydana gelen yangınlardır. Kızılcahamam'da orman yangını nerede ve nasıl çıktı? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCAHAMAM ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayıp Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını saatlerdir kontrol altına alınamadı. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, iki yerleşim yerinde 123 kişinin tahliye edildiği, 10 evin yandığı belirtildi. Ayrıca 6 ilden destek ekip bölgeye sevk edildi.

KIZILCAHAMAM'DA ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmaları için bölgeye 6 ilden destek ekip sevk edildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

KIZILCAHAMAM'DA ORMAN YANGINI NASIL ÇIKTI?

Alevlerin etkilediği Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürerken Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının insan kaynaklı olduğunu açıkladı. Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.

Afad da yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, 6 ilden destek ekip gönderildiği belirtildi.

KIZILCAHAMAM'DA ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangına ilişkin yaptığı bilgilendirmede yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek şunları söyledi: "Gündüz yoğun bir şekilde havadan ve karadan müdahale yapıldı. Şu anda da yangın etrafı araçlarla çevrilmeye çalışılıyor. Nerede yangın varsa o noktalara personel ulaşmaya çalışıyor. Yangınla beraber iki tane yerleşim yerinde biz 123 kişinin tahliyesini sağladık.

Ayrıca, Demirler Köyü'nün yaylasında kullanılmayan 10 tane ev vardı, bunlar yandı. Ancak vatandaşımızda herhangi bir yaralanma veya can kaybımız söz konusu değil. Şu an itibarıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor, bütün birimler burada. Orman bakanlığı personeli, Afad'dan jandarmadan, emniyetten, Kızılay'dan ve sağlık teşkilatı aynı şekilde devletin bütün kurum ve kuruluşları şu anda yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor" diye konuştu.

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda Demirler Köyü yaylasında sıkıntımız var. Orada vadinin içerisinde yangın var. Oraya yol açmaya çalışıyor orman bakanlığı personeli. Açtıktan sonra da orada yangın söndürme araçlarıyla beraber müdahale edilecek. Ama şu an itibariyle etrafı çembere alınmaya çalışılıyor. Yerleşim yerlerini şu an tehdit eden bir durum yok. Öğleden sonra yangın Demirler Köyü'ne ulaştığında sıkıntı yaşandı ama çok şükür evlere sirayet etmeden zamanında müdahale ve evleri de kurtarmış olduk, hepimize geçmiş olsun."