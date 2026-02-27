Haberler

Kırşehirli yargı çalışanları iftar programında buluştu

Ankara'da görev yapan Kırşehirli Yargı Çalışanları Grubu, geleneksel iftar programının üçüncüsünü gerçekleştirdi. Programa eski milletvekili Metin Çobanoğlu, Kır-der başkanı Orhan Aydın, TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Zeynep Cihan ve daha birçok önemli isim katıldı. Grup başkanı Hakim Murat Bahadır, grubun amacının Ankara'da görev yapan Kırşehirli yargı çalışanları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştirmek olduğunu belirtti.

  • Ankara'da görev yapan Kırşehirli yargı çalışanları grubunun geleneksel iftar programının üçüncüsü Perşembe günü Ankara Pursaklar Anadolu Teras Park'ta gerçekleştirildi.
  • İftar programına yaklaşık 200 Kırşehirli yargı çalışanı ve çeşitli davetliler katıldı.
  • Grup, 2023 yılının Aralık ayında 40 kişiyle kuruldu ve bugün itibariyle 644 üye sayısına ulaştı.

Ankara'da Görev Yapan Kırşehirli Yargı Çalışanları Grubu'nun her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programının üçüncüsü Perşembe günü Ankara Pursaklar Anadolu Teras Park'ta gerçekleştirildi.

İftar programına; Kırşehir eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Metin Çobanoğlu, Kır-der Başkanı Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Köksal, Kırşehirliler Platformu Başkanı Demet İyilikbilen, TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Zeynep Cihan, Kırşehirliler Vakfı yönetim kurulu üyesi Lokman Yıldırım, Keçiören Kırşehirliler Derneği Başkanı Hakan Gönen, Mamak Kırşehirliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Öztürk ve Adem Orman, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yılmaz, Mucur Kepez Köy Derneği Başkanı Mahmut Ay, Etimesgut 2. Noteri Sait Şimşir, Ankara Esenboğa Havalimanı personeli Mustafa Güven, Meteoroloji Genel Müdürlüğü personelleri İsmail Temir ve Mustafa Yıldırım, TPAO personeli Nurettin Kansu, Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hamdi Uysal, Kırşehirli iş insanı Rafet Can, Kırşehirli şair Hüseyin Ünlü, emekli PTT personeli Hüseyin Şahin ve çeşitli mesleklere mensup grup üyesi yaklaşık 200 Kırşehirli yargı çalışanı katıldı.

KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

İftar programının açılış konuşmasını yapan Grup Başkanı Hakim Murat Bahadır; 2023 yılının Aralık ayında 40 kişiyle kurulan grubun hızla büyüyerek bugün itibariyle 644 üye sayısına ulaştıklarını, grubun amacının Ankara ilinde görev yapan Kırşehirli yargı çalışanları arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmek, siyasetten uzak bir şekilde birlik ve beraberliği tesis etmek olduğunu dile getirdi.

KIRŞEHİRLİ SANATÇILAR SAHNE ALDI

İftar programında Musa Yılmaz Hoca ve öğrencileri tarafından icra edilen Kuran tilaveti ve duanın ardından Kırşehirli sanatçı Mustafa Çağdaş Yıldız sahne alarak kabak kemane ve bağlama eşliğinde ilahi ve türkülerden oluşan bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Ayrıca TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Zeynep Cihan da bozkırın tezenesi büyük usta Neşet Ertaş'tan birkaç türkü seslendirdi.

İftar programının sonunda grubun 600. üyesi Amine Reyhan Çiğci'ye grup yöneticilerinden Avukat Cansu Öztürk, Anadolu Teras Park'in sahibi Dursun Ülger'e Kırşehir eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Metin Çobanoğlu, sanatçı Mustafa Çağdaş Yıldız'a Hakim Zehra Bahadır ve Avukat Ali Aydın Akpınar'a da Grup Başkanı Hakim Murat Bahadır tarafından plaket takdim edildi. Program bireysel ve toplu hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

