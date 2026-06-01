Muğla'da 91 yaşındaki hayırseverden eğitime 500 milyon liralık bağış

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü tutarak yaklaşık 500 milyon lira değerindeki bina ve arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışladı. Bina, önümüzdeki yıl Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek.

Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat mühendisi olarak çalışan iş insanı Akyalı, Patlangıç Mahallesi Muğla Makası mevkisinde bulunan ve halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı bina ile arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerine devir işlemleri için Fethiye Kaymakamlığı'nda protokol töreni düzenlendi.

Törende, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile hayırsever Akyalı arasında protokol imzalandı.

Kaymakam Akkaya, törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu belirterek, hayırseverlerin desteklerinin eğitim kurumlarının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Hayırsever Akyalı ise annesine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "İnşallah buradan geleceğin bilim insanları yetişir." dedi.

Binanın önümüzdeki yıl, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Onur Çadır
