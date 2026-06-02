Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı saldırı düzenledi. Saldırılarda Kiev ve Dnipro'da en az 9 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Çok sayıda konut, sağlık merkezi ve sivil yapı hasar görürken, bazı binalar çöktü ve enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıdan önce büyük çaplı bir Rus operasyonu konusunda uyarıda bulunmuştu.
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın son dönemlerindeki en yoğun saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.
KİEV GECE BOYUNCA HEDEF ALINDI
Rusya ordusu, salı günü erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Ukraynalı yetkililer, füze ve kamikaze dronların kullanıldığı saldırılarda çok sayıda konut ve ticari binanın zarar gördüğünü açıkladı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırıyı "devasa bir düşman saldırısı" olarak nitelendirdi.
APARTMAN ÇÖKTÜ, ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
Saldırılarda Kiev'in Podilskyi bölgesindeki çok katlı bir apartmanın bir kısmı çöktü. Yetkililer, enkaz altında kalan kişiler olabileceğini belirterek arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkaçenko, ilk belirlemelere göre enkaz altında mahsur kalanların bulunduğunu söyledi.
EN AZ 9 ÖLÜ, YÜZE YAKIN YARALI
Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırılarda Kiev'de 4, Dnipro kentinde ise 5 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki yaralı sayısı ise yaklaşık 100'e ulaştı. Kiev'de yaralananlar arasında 3 çocuğun da bulunduğu belirtildi.
KONUTLAR, KLİNİK VE ANAOKULU ZARAR GÖRDÜ
Saldırılar sırasında Kiev'in Şevçenkivskiy bölgesindeki 24 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Podil bölgesinde ise füze parçalarının isabet ettiği 9 katlı bir binada alevler yükseldi. Kentte bulunan bir sağlık kliniği hasar görürken, bir anaokulunun bahçesine de füze parçalarının düştüğü bildirildi.
Kiev yakınlarındaki Buça kentinde de evler, depolar ve çeşitli yapılar zarar gördü.
ZELENSKİ DAHA ÖNCE UYARMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıdan saatler önce yaptığı açıklamada Rusya'nın büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu yönünde istihbarat aldıklarını söylemişti. Zelenski, "Rus saldırılarına ilişkin istihbarat uyarıları sürüyor. Büyük çaplı bir saldırı mümkün. Bunun hazırlığını yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.
PETROL TESİSLERİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI
Saldırıların, Ukrayna'nın son aylarda Rusya'nın petrol altyapısına yönelik operasyonlarını artırdığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Zelenski, Ukrayna ordusunun yılın ilk beş ayında 15 Rus petrol rafinerisini vurduğunu ve Rusya'nın petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ını devre dışı bıraktığını öne sürdü.
SAVAŞTA YENİ GERİLİM
Rusya geçen hafta Kiev'deki askeri hedeflere yönelik "sistematik saldırılar" başlattığını duyurmuştu. Rus Dışişleri Bakanlığı da yabancı ülke vatandaşları ile diplomatik misyon çalışanlarına Kiev'i mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.