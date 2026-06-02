Haberler

Psikolojik sorunları olan adam hem kendini hem annesini bıçakladı

Psikolojik sorunları olan adam hem kendini hem annesini bıçakladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, annesini bıçakla ağır yaraladıktan sonra kendini de bıçaklayıp taksi camına kafa attı. Anne hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Bursa'da iddiaya göre psikolojik sorunları olan adam, önce aynı evde yaşadığı annesini bıçakla ağır yaraladı. Kendini sokağa atan anne yardım çığlıkları atarken, şüpheli ise önce kendini bıçakladı, daha sonra ise yol kenarında bulunan ticari taksinin camına kafa attı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olan İsmail S., evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cinnet geçirerek annesi Ayşe S.'yi bıçakladı. Şüpheli İsmail S., daha sonra kendini bıçakladı. Kendini dışarı atan anne Ayşe S., bağırarak yardım istedi. Bağırışları duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan anne, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kendini bıçaklayan İsmail S., park halinde olan ticari taksinin camına kafa attı. Polis ekiplerine bir süre direnen İsmail S., etkisiz hale getirildi. İsmail S., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz

Söylediği gerçekleşirse piyasalar bayram eder
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek

Kılıçdaroğlu Özel'in kalemini kırdı! Tarih bile konuşulmaya başlandı
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Minguzzi cinayetinde 'cezaevi fotoğrafı' iddiası: Tamamen dezenformasyon çıktı

Tamamen dezenformasyon! Skandal fotoğraf iddiası için açıklama geldi
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum

Milli maç sonrası olay transfer itirafı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı, ölümü şüpheli bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı

Goce Sedloski'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Türkiye için neler dedi neler
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

Hamile hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor! Büyük bir derdi varmış
Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü

Ne yapıyorsunuz ağalar!
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu

8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu