Haberler

Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşanan silahlı saldırı dehşetinde aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Polis, 52 yaşındaki Ryan Willis McFarland'ın önce farklı adreslerdeki aile üyelerini silahla öldürdüğünü, ardından güvenlik güçleri tarafından bulunduğunda intihar ettiğini açıkladı. Kurbanlardan ikisinin okul çalışanı, ikisinin ise öğrenci olduğu belirtildi.

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşanan silahlı saldırı dehşetinde aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın olayların ardından güvenlik güçleriyle görüşürken intihar ettiğini açıkladı.

BİRDEN FAZLA ADRESTE CİNAYET

Iowa'nın Muscatine kentinde polis ekipleri pazartesi günü öğle saatlerinde gelen ihbar üzerine Park Avenue'deki bir eve gitti. Olay yerinde silahla vurularak öldürülmüş 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

Muscatine Polis Şefi Anthony Kies, saldırganın 52 yaşındaki Ryan Willis McFarland olduğunu açıkladı. İlk saldırının ardından kaçan McFarland, daha sonra Riverfront Trail bölgesinde yaya köprüsü yakınlarında tespit edildi.

POLİSLE KONUŞURKEN İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri tarafından çevrelenen McFarland'ın, güvenlik güçleriyle görüşme yaptığı sırada kendisini vurarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Olayın ardından soruşturmayı genişleten ekipler, başka adreslerde de kurbanlar olabileceği bilgisine ulaştı.

İKİ FARKLI NOKTADA DAHA CESET BULUNDU

Polis, Mill Street'teki bir evde silahla vurularak öldürülmüş bir erkeğin cesedini buldu. Ayrıca Grandview Avenue'de bulunan başka bir adreste de bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Böylece saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

KURBANLARIN TAMAMI AİLE ÜYESİ

Polis Şefi Kies, ilk bulguların olayın aile içi bir trajedi olduğunu gösterdiğini söyledi. Hayatını kaybeden 6 kişinin de saldırgan Ryan Willis McFarland'ın aile üyeleri olduğu değerlendiriliyor.

OKUL BÖLGESİNDEN AÇIKLAMA

Muscatine Eğitim Bölgesi de kurbanlardan ikisinin okul çalışanı, ikisinin ise halen eğitim gören öğrenci olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Toplumumuzu derinden sarsan bu trajik olay nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmayı Muscatine Polis Departmanı yürütürken, Muscatine İtfaiyesi, Muscatine İlçe Şerifliği, Iowa Eyalet Polisi ve Iowa Kriminal Soruşturma Birimi de çalışmalara destek veriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yeraltı' sezon finali yaptı, soluğu Bodrum'da alan Devrim Özkan jetsurfte hünerlerini sergiledi

Hünerlerini bu kez bambaşka bir alanda sergiledi

Kahreden kaza: Minibüsün çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden kaza: Minibüsün çarptığı Emirhan hayatını kaybetti
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı
Goce Sedloski'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Türkiye için neler dedi neler
Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı, ölümü şüpheli bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı

TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi