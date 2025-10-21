Kerem Fırtına kimdir? Kerem Fırtına aslen nereli, hangi partili?

Türk dizi ve sinema dünyasının tanınmış yüzlerinden biri olan Kerem Fırtına, son yıllarda sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda siyaset sahnesindeki cesur adımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Peki Kerem Fırtına kimdir? Kerem Fırtına aslen nereli, kaç yaşında? Kerem Fırtına hangi dizi ve filmlerde oynadı ve en çok merak edilen sorulardan birisi olan: Kerem Fırtına hangi partili? İşte detaylar...

KEREM FIRTINA KİMDİR?

Türk televizyon ve sinema dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Kerem Fırtına, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda aktif siyasi kimliğiyle de öne çıkan çok yönlü bir isimdir. 23 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Fırtına, oyunculuk kariyerine erken yaşta başlamış, ancak eğitim hayatında farklı bir alan olan kamu yönetimini tercih etmiştir. Hem sanat hem de siyaset dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Profesyonel yaşamında birçok başarılı projede yer alan Kerem Fırtına, halk arasında özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Eren Eylül" karakteriyle tanınmıştır. 2020'li yıllarda ise siyasi arenadaki duruşu ve adaylık süreciyle sıkça gündeme gelmiştir.

KEREM FIRTINA ASLEN NERELİ?

İstanbul'da dünyaya gelmiş olsa da, Kerem Fırtına'nın ailesi Elazığ kökenlidir. Aslen Elazığlı olan Fırtına, kültürel ve ailevi bağlarını hiçbir zaman koparmamıştır. Bu yönüyle hem metropol hayatına adapte olmuş hem de Anadolu'nun geleneksel değerlerini benimsemiş bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır.

KEREM FIRTINA KAÇ YAŞINDA?

23 Eylül 1981 doğumlu olan Kerem Fırtına, Ekim 2025 itibarıyla 44 yaşındadır. Kariyerine 1990'ların sonunda adım atan oyuncu, aradan geçen 25 yılı aşkın sürede televizyon, sinema ve siyaset sahnesinde etkin rol oynamaya devam etmektedir. Ayrıca Terazi burcu olan Fırtına, sanatçı ruhunu bu burcun estetik ve denge arayışıyla da harmanlamıştır.

KEREM FIRTINA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Kerem Fırtına'nın oyunculuk kariyeri, birçok unutulmaz yapımı kapsayan zengin bir portföye sahiptir. Aşağıda, en dikkat çeken dizi ve sinema projelerinden bazıları yer almaktadır:

TELEVİZYON DİZİLERİ:

Kurtlar Vadisi – Eren Eylül (2003-2005, 2007-2008): Oyunculuk kariyerinin dönüm noktası. Fırtına, bu dizideki performansıyla büyük beğeni topladı.

Fatmagül'ün Suçu Ne? – Mert (2011): Türk televizyonunun önemli yapımlarından birinde yan karakter olarak etkileyici bir performans sergiledi.

Karadayı – Savcı Adnan Tok (2014-2015): Dönemin en çok izlenen yapımlarından birinde yer aldı.

Kiralık Aşk – İsmail (2015-2017): Romantik komedi türündeki dizide sempatik bir karaktere hayat verdi.

Bu Kalp Seni Unutur Mu? – Nedim (2009-2010): Duygusal yönü ağır basan bu dizide derinlikli bir karakter çizdi.

SİNEMA FİLMLERİ:

Hakikat: Şeyh Bedrettin – Kara Beyazıt Paşa (2021): Tarihi bir yapımda önemli bir figürü canlandırdı.

Esrarlı Gözler – Ali (2008): Dramatik yapısıyla dikkat çeken filmde başrol oynadı.

Fırtına'nın rolleri genellikle ciddi ve karakter derinliği gerektiren türdendir. Oyunculuk eğitimini Şahika Tekand Studio Oyunculuk Atölyesi'nde alan Fırtına, sahne performanslarını da eğitimli bir altyapıya oturtmuştur.

KEREM FIRTINA HANGİ PARTİLİ?

Kerem Fırtına'nın siyasi kimliği, sanatçı kimliği kadar dikkat çekici bir noktadadır. 2023 Genel Seçimleri sürecinde siyasete doğrudan dahil olan Fırtına, Yeşil Sol Parti (YSP) listesinden aday olmuş, ardından partinin devamı niteliğinde olan DEM Parti'de siyasi kariyerini sürdürmüştür.

SİYASİ POZİSYONU:

Adaylık: 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, Yeşil Sol Parti'den İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı oldu.

Milletvekili Seçilemedi: Seçim sonucunda milletvekili seçilemedi.

DEM Parti Üyeliği: Şu anda DEM Parti Parti Meclisi (PM) üyesi olarak aktif siyasi faaliyetler yürütmektedir.

Sanatçılar arasında açık siyasi duruş sergileyen ender isimlerden biri olan Kerem Fırtına, toplumsal meselelerde fikir beyan etmekten çekinmeyen bir profil çizmektedir.

KEREM FIRTINA KİMİNLE EVLENDİ?

Kerem Fırtına'nın özel hayatı da kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilmektedir. 2025 yılı, hayatının en özel kararlarından birine sahne oldu: Kerem Fırtına, Halk TV sunucusu Gözde Şeker ile evlendi.

Evlilik Tarihi: 20 Ekim 2025

Eşi: Gözde Şeker (Halk TV'de gazeteci ve televizyoncu)

GÖZDE ŞEKER KİMDİR?

Gözde Şeker, Türk televizyonculuğunun yükselen isimlerinden biri olup, özellikle Halk TV ekranlarında sunuculuk ve haber programcılığı ile tanınmaktadır. Meslek hayatında ilkeli duruşu ve habercilikteki titizliği ile bilinen Şeker, uzun süredir medya dünyasında aktif olarak görev yapmaktadır.

Alanı: Gazetecilik, televizyon sunuculuğu

Çalıştığı Kanal: Halk TV

Tanınırlık: Özellikle siyaset ve gündem odaklı programlardaki başarılı performansıyla dikkat çekmektedir.

Kerem Fırtına ile evlenmesiyle birlikte medya-sanat-siyaset üçgeninde dikkat çeken bir profil haline gelmiştir.