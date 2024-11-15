Karadeniz'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Karadeniz deprem bölgesi mi?
Karadeniz'de deprem olur mu, en son ne zaman deprem oldu ve Karadeniz deprem bölgesi mi soruları merak ediliyor. Karadeniz'de diri fay hattı var mı ve Türkiye güncel fay hattı haritası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Karadeniz'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Karadeniz deprem bölgesi mi?
Karadeniz deprem bölgesi mi, fay hattı var mı? Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle deniz tabanında yer alan bazı fay hatları olduğu ve bölgenin depremsellik açısından tamamen risksiz olmadığı bilinmektedir. Trabzon, Samsun ve Rize gibi şehirler, sahil boyunca uzanan sismik hatlardan etkilenme potansiyeline sahiptir. Karadeniz'de fay hattı nereden geçiyor? Detaylar haberimizdedir…
KARADENİZ'DE FAY HATTI VAR MI?
Rize'de gerçekleşen deprem sonrasında KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Bektaş, bölgenin deprem geçmişine değinerek, 1940'lı yıllarda yapılan deprem haritalarında Trabzon'un 2. derece deprem bölgesi olarak yer aldığını ancak sonraki yıllarda bu bölgenin deprem kuşağından çıkarıldığını söyledi. Bunun nedeni, Trabzon'un sahil yapısının deprem riskini artırmasıydı. Ancak, 2000'li yıllardan sonra yapılan bilimsel çalışmalar ve 2012'de Trabzon açıklarında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki aktif fay hatlarının varlığını ortaya koydu.
KARADENİZ'DE FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Prof. Dr. Bektaş, ayrıca Karadeniz Bölgesi'nin kuzeyde Karadeniz Deprem Kuşağı, güneyde ise Kuzey Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu fay kuşaklarıyla çevrildiğini vurguladı. Sonuç olarak, bölge genelinde deprem riski yüksek ve 1968'de Bartın'da yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin benzerini Karadeniz'de de yaşayabileceğimizi belirtti. Bektaş, önümüzdeki 50 yıl içinde bölgedeki en büyük depremin büyüklüğünün %90 olasılıkla 6.6 civarında olacağını ifade etti.
KARADENİZ DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Rize'de meydana gelen depremin ardından, KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Bektaş'ın Karadeniz bölgesindeki fay hatlarıyla ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Bektaş, Doğu Karadeniz'in depremsellik açısından ilginç bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.
Bektaş, 1940'lı yıllarda hazırlanan deprem haritalarında Trabzon'un 2. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırıldığını, bunun nedeninin ise bölgedeki sahil plajlarıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Ancak, sonraki 30-40 yıllık dönemde Trabzon'da kayda değer bir depremin yaşanmaması nedeniyle bölgenin deprem kuşağından çıkarıldığını belirtti.
Bu açıklamalar, bölgenin sismik risklerini yeniden değerlendirme gerekliliğini gündeme taşırken, bölgedeki aktif fay hatlarının yeniden incelenmesi çağrılarını artırdı.
TÜRKİYE 1. DERECE DEPREM BÖLGESİ
- İzmir
- Balıkesir
- Manisa
- Muğla
- Aydın
- Denizli
- Isparta
- Uşak
- Bursa
- Bilecik
- Yalova
- Sakarya
- Düzce
- Kocaeli
- Kırşehir
- Bolu
- Karabük
- Hatay
- Bartın
- Çankırı
- Tokat
- Amasya
- Çanakkale
- Erzincan
- Tunceli
- Bingöl
- Muş
- Osmaniye
- Kırıkkale
- Siirt
TÜRKİYE 2. DERECE DEPREM BÖLGESİ
- Tekirdağ
- İstanbul
- Bitlis
- Kahramanmaraş
- Van
- Adıyaman
- Şırnak
- Zonguldak
- Afyon
- Samsun
- Antalya
- Erzurum
- Kars
- Ardahan
- Batman
- Iğdır
- Elâzığ
- Diyarbakır
- Adana
- Eskişehir
- Malatya
- Kütahya
- Çankırı
- Uşak
- Ağrı
- Çorum
TÜRKİYE 3. DERECE DEPREM BÖLGESİ
- Sinop
- Kastamonu
- Ordu
- Giresun
- Artvin
- Şanlıurfa
- Mardin
- Artvin
- Kilis
- Sivas
- Gümüşhane
- Bayburt
- Kayseri
- Yozgat
- Ankara
- Mersin
- Nevşehir
- Konya
TÜRKİYE 4. DERECE DEPREM BÖLGESİ
- Trabzon
- Rize
- Edirne
- Niğde
- Aksaray
- Karaman
DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN BÖLGELER
- Sinop
- Giresun
- Trabzon
- Rize
- Artvin
- Kırklareli
- Ankara
- Edirne
- Adana
- Nevşehir
- Niğde
- Aksaray
- Konya
- Karaman