Haberler

Yıllar geriye sardı! Adriana Lima'nın son görüntüsünü görenler şaşkına döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yıllar geriye sardı! Adriana Lima'nın son görüntüsünü görenler şaşkına döndü Haber Videosunu İzle
Yıllar geriye sardı! Adriana Lima'nın son görüntüsünü görenler şaşkına döndü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın son görüntüsü hayranlarını şaşırttı. Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte objektiflere takılan Lima, siyah elbisesi, topladığı saçları ve sade makyajıyla dikkat çekti. Victoria's Secret defilesine yaklaşık bir ay kala görüntülenen modelin değişimi, "45 değil 25 yaşında" yorumlarına neden oldu.

Adriana Lima'nın son görüntüsü magazin gündeminde öne çıktı. Yıllardır güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü model, bu kez genç görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.

YILLAR GERİYE Mİ GİTTİ?

Adriana Lima, son dönemde görünümündeki değişimlerle sık sık gündeme geliyordu. Ancak ünlü modelin son hali, kariyerinin ilk dönemlerindeki görüntüsünü hatırlattı.  Lima, 18 Eylül'de Madrid'deki Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía'da düzenlenen El Corte Inglés kapanış partisinde kameraların karşısına geçti. Siyah elbisesiyle geceye katılan model, saçlarını topladı ve oldukça sade bir makyaj tercih etti. Lima'nın görüntülerinde ilk dikkat çeken detay ise fiziğindeki değişim oldu.

"45 DEĞİL 25 YAŞINDA" YORUMLARI

Adriana Lima'nın son görüntülerini görenler, ünlü modelin yaşından çok daha genç göründüğünü dile getirdi. Lima için "45 değil 25 yaşında" yorumları yapılırken, modelin özellikle yüz hatları ve fiziğindeki görünüm dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
Mardin'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin'den acı haber! Cansız bedeni mısır tarlasında bulundu

Evden çıktı bir daha dönmedi! 13 yaşındaki çocuktan acı haber
Derbide Real Madrid'e büyük şok

Derbide Arda ve Mourinho'ya büyük şok!
Almanya'da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor

Berlin’de tarihi seçim: Türk aday başbakanlığa koşuyor!
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Sultan Mehmed:

Ya elleri...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UYAP kullananlar dikkat! Yeni özellikler devreye alındı

UYAP kullananlar dikkat! Yeni özellikler devrede
Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti

Dünya Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı...
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak

Tapuda sessiz sedasız büyük değişiklik! Bu adım herkesi ilgilendiriyor
Mardin Derik'te 13 yaşındaki Selahattin Karayel için arama çalışması başlatıldı

Mardin’de 13 yaşındaki çocuktan haber yok: Arama çalışması başlatıldı
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü

8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyasındaki düğüm çözüldü
Melisa Döngel ve Murda ilk kez yan yana! Aşk iddialarında dikkat çeken gece

Aşk iddialarını güçlendiren hareket! Ünlü rapçiyle görüntülendi
Konya'da 15 ev hanımı tezgahın başına geçti! Kenevir ipinden dokuyorlar, ilk 6 ay maaşlarını belediye ödeyecek

Hepsi ev hanımıydı! Tezgah başına geçtiler, maaşları belediyeden