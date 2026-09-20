Yıllar geriye sardı! Adriana Lima'nın son görüntüsünü görenler şaşkına döndü

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Adriana Lima'nın son görüntüsü magazin gündeminde öne çıktı. Yıllardır güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü model, bu kez genç görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.

YILLAR GERİYE Mİ GİTTİ?

Adriana Lima, son dönemde görünümündeki değişimlerle sık sık gündeme geliyordu. Ancak ünlü modelin son hali, kariyerinin ilk dönemlerindeki görüntüsünü hatırlattı. Lima, 18 Eylül'de Madrid'deki Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía'da düzenlenen El Corte Inglés kapanış partisinde kameraların karşısına geçti. Siyah elbisesiyle geceye katılan model, saçlarını topladı ve oldukça sade bir makyaj tercih etti. Lima'nın görüntülerinde ilk dikkat çeken detay ise fiziğindeki değişim oldu.

"45 DEĞİL 25 YAŞINDA" YORUMLARI

Adriana Lima'nın son görüntülerini görenler, ünlü modelin yaşından çok daha genç göründüğünü dile getirdi. Lima için "45 değil 25 yaşında" yorumları yapılırken, modelin özellikle yüz hatları ve fiziğindeki görünüm dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com