İstanbul'da koruma altındaki 13 genç, Umut Mutfağı Projesi'ni tamamlayıp mezun oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 13 gencin, mesleki beceriler kazanarak çalışma hayatına hazırlanmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Umut Mutfağı Projesi" ilk mezunlarını verdi.

Gastronomi sektörünün gönüllü şefleriyle USLA Akademi çatısı altında bir araya gelerek teorik ve uygulamalı eğitimler alan 13 gence, düzenlenen törenle mezuniyet belgeleri verildi.

USLA Akademi'de düzenlenen törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Ahmet Minguzzi'nin adının gençlerin eğitimine ve mesleki gelişimine verilen destekle yaşatılmasının, bu buluşmaya özel bir anlam kazandırdığını söyledi.

Yenigün, gastronominin bilginin ustalığa dönüştüğü, emeğin yaratıcılıkla geliştiği ve disiplinin üretime yansıdığı bir alan olduğunu belirterek, "Burada edinilen beceriler, gençlerimizin mesleki yetiştiricilikleriyle birlikte özgüvenlerinin ve sorumluluk alma duygularının gelişmesine, birlikte çalışarak bir ürün meydana getirmenin hazzını yaşamalarına da vesile olmaktadır." dedi.

Çocuk koruma anlayışlarının merkezinde, her çocuğa fırsatlar sunarak gelişmelerini sağlamak olduğunu aktaran Yenigün, "Çocuklar Güvende" gibi programlar geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Yenigün, gençlerin aldığı belgelerin sadece öğrenme azminin değil, sabrın ve emeğin kıymetli bir karşılığı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu başarı bu gençlerimizindir. Hepiniz kendinizle gurur duymalısınız. Çünkü gerçekten uzun, belki de meşakkatli bir süreçten sonra bu belgelere hak kazandınız. Güven içinde büyümenizi, eğitimlerinizi sürdürmenizi ve yeteneklerinizi geliştirmeyi Bakanlığımızın temel sorumluluğu olarak görüyoruz. Sizleri dinleyerek, ihtiyaç duyduğunuz desteği ve rehberliği sunmak bizim en büyük görevimiz. Her birinizi gönülden tebrik ediyor, emeğin değer gördüğü, umutlarınızın karşılık bulduğu, sağlıklı ve huzurlu bir hayata inşallah vesile olmasını diliyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Ahmet Minguzzi'nin babası şef Andrea Minguzzi'ye de projedeki katkılarından ötürü teşekkür etti.

"Küçük gibi görünen ama çok büyük bir iş yapıldı"

İstanbul Valisi Davut Gül de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, burada küçük gibi görünen ama çok büyük bir iş yapıldığını dile getirdi.

Bu işe istatistik olarak bakmamak gerektiğini ifade eden Gül, "13 kişi ne ifade eder? Çoktur, azdır hiç önemli değil. Bir kişinin hayatında çok şey değişiyor. Dolayısıyla da 13 kişiye adeta bir altın bilezik verildi." dedi.

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet koruması altındaki yavrularımız, devlet dediğimiz soyut bir yapı, aslında milletin yavruları. 86 milyonun yavrularına bir iyilik yaparak kimisi tecrübesini paylaştı, kimisi mekanını paylaştı, kimisi yüreğini açtı. İyilik derken bazen hep şöyle anlaşılıyor, 'Şu kadar param var, verdim.' Bu böyle bir şey değil. Parası olan parasını veriyor, tecrübesi olan tecrübesini paylaşıyor, mekanı olan mekanını paylaşıyor. Özetle kimisinin duası, kimisinin parası, kimisinin de ne katkı sağlayabilecekse.. Bir şekilde başkasının yarasına merhem olan bir yapı. Bu açıdan bunu çok önemsiyorum."

Vali Gül, projede eğitim alarak mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Program, mezuniyet belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA