Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Güncelleme:
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre iç ve doğu kesimlerde hava 2 ila 4 derece soğuyacak, kar yağışı görülecek. Meteoroloji, Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat'a sarı kodlu kar uyarısı yaptı.

  • Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.
  • Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Yağışların Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

SICAKLIKLAR İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi.

RÜZGAR DOĞUDA KUVVETLİ ESECEK

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da rüzgârın zaman zaman 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda bu gece başlayacak yağışların; Ordu, Giresun, Sivas, Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra sıcaklık düşüşüne bağlı olarak 1200 metre üzerindeki bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da rüzgârın güneyli yönlerden 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek çatı uçması, devrilmeler ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyardı.

6 İLE SARI KODLU KAR YAĞIŞI UYARISI

Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapan MGM, ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da saatteki hızı 40-60 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar görüleceğini bildirdi.

Abdullah Karlıdağ
