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İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar

İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
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Özgür Özel ve CHP'den istifa eden milletvekilleriyle kurulan Yeni Parti'ye ilişkin ilk kez açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, yayımladığı yazılı mesajda "Yeni Nesil Siyaset" vurgusu yaptı. İmamoğlu, "Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti hakkında ilk kez yazılı bir açıklama yayımladı. Mesajında "Yeni Nesil Siyaset" anlayışını öne çıkaran İmamoğlu, Cumhuriyet, demokrasi ve adalet vurgusu yaptı.

Açıklamasında Cumhuriyet'in milletin iradesi, demokrasinin ise halkın bağımsızlığı ve özgür iradesi olduğunu belirten İmamoğlu, "Mücadelemiz; Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

"YENİ NESİL SİYASET ZORUNLULUKTUR"

İmamoğlu, "Yeni Nesil Siyaset" anlayışının bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek muhalefete, sivil topluma, gençlere, kadınlara ve vatandaşlara demokrasi mücadelesinde aktif rol alma çağrısında bulundu.

Mesajında seçim güvenliğinin önemine de dikkat çeken İmamoğlu, 1 milyon Türkiye Gönüllüsü'nün demokratik mücadelede görev alması gerektiğini ifade etti.

"HEDEFİMİZ MİLLETİN İKTİDARINI KURMAKTIR"

İmamoğlu, hedeflerinin Cumhuriyet'in kurucu değerleri doğrultusunda hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı, sosyal adaleti, bilim ve teknolojiyi esas alan bir Türkiye inşa etmek olduğunu belirtti.

Açıklamasını, "Bu davet 86 milyonadır. Bu gür sesi duyalım. Geleceğimizin güçlü yürüyüşünü başlatalım. Hep birlikte... Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile... Yürüyelim arkadaşlar." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

mezarlıkta içki içmeye yürüyecekler

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Haber YorumlarıSelim Demir:

silivri sana dar olacak nereye yürüyonn

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

O yürüsün sen otur. Hatta volta atmaya şimdiden başla. Epey bi volta atacak gibi gözüküyorsun....

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Hayırlı olsun! İnşallah ülkeyyi bu cebbelut sistemden lurtarırlar

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Haber Yorumlarıgirilmez:

Şimdi Atatürk'ün partisine mi oy verecekler, yoksa yeni Parti'ye mi

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