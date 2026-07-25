ABD'de, bir evde çıkan yangının ardından bazılarında kurşun izlerine rastlanan 8 kişi ölü bulundu

ABD'nin Michigan eyaletinde bir evde çıkan yangının ardından, bazılarında kurşun izlerine rastlanan 6'sı çocuk 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, Michigan'ın Grand Haven bölgesindeki bir evde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu yangının ardından eve giren yetkililer, 6'sı çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Çocukların yaşlarının 5 ila 15 arasında değiştiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin bazılarında kurşun yaralarının olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, evde yaşayan herkesin hayatını kaybetmiş olduğuna ve yangının "kasıtlı" çıkarıldığı ihtimalinin üzerinde durulduğuna işaret etti.

Kaynak: AA