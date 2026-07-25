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Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler

Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
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Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon genç yeteneğin ilk 11'de düzenli olarak şans bulmasından rahatsız olan bazı takım arkadaşlarının, Arda'yı saf dışı bırakmak amacıyla soyunma odasında gruplaştığı öne sürüldü.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında Fransız basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

ARDA GÜLER'İN 11'E GİRMESİ RAHATSIZLIK YARATTI

Fransız gazeteci Romain Molina'nın katıldığı bir programda dile getirdiği iddialara göre, eski teknik direktör Xabi Alonso'nun Arda Güler'e duyduğu büyük güven takım içinde ciddi bir huzursuzluk yarattı. Alonso'nun milli yıldızımızı doğrudan ilk 11'de görevlendirmesinin bazı isimleri rahatsız ettiğini belirten Molina, "Asıl sorun Arda Güler'di. Xabi Alonso onu çok seviyordu ve doğrudan ilk 11'e koyuyordu. Bazı oyuncular Arda'nın gözden çıkarılmasını istiyordu" ifadelerini kullandı.

Programda sunucu ile Molina arasında geçen çarpıcı diyalog söyle gerçekleşti:

Sunucu: Soyunma odasında Xabi Alonso'ya karşı olanlar kimdi?

Romain Molina: Valverde, Bellingham, Vinícius, Rodrygo ve Endrick.

Sunucu: Neden?

Romain Molina: Asıl sorun Arda Güler'di. Çünkü Xabi Alonso, Arda Güler'i çok seviyordu ve onu hemen ilk 11'e koyuyordu.

"HEPSİ ARDA'YI SAF DIŞI BIRAKMAK İSTİYORDU"

Takım içindeki yıldızların Arda Güler'i hedef aldığını savunan Molina, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Hepsi Arda'yı saf dışı bırakmak istiyordu. Hepsi! Ama Arda Güler, Real Madrid'in bu sezon en iyi oyuncularından biriydi. Mbappé forvette, Arda Güler 10 numarada, Vinícius solda ve Mastantuono sağ kanatta oynuyorlardı."

Molina ayrıca Arda'nın saha dışındaki mütevazı yapısına ve milli takımdaki başarısına da dikkat çekerek, "Arda çok sakin bir futbolcu. Onu saha dışında neredeyse hiç duymuyorsunuz. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi temsil eden isimdi ve bu performansı bazı oyuncuları rahatsız etti" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ SEZONDA GÖZLER MOURINHO'DA

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra İspanyol devinde sırasıyla Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa gibi isimlerle çalışan Arda Güler için şimdi yepyeni bir sayfa açılıyor. İspanyol devinde yaşanan bu soyunma odası krizlerinin ardından, genç yıldızın yeni sezonda takımın başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde nasıl bir rol üstleneceği ve sergileyeceği performans spor kamuoyu tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Bugünkü A.G dozu, soyunma odasından ! Yarın da, oksijen alıp, karbondioksit verdiğini yazın.

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