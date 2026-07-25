Hadise de Sedat Peker'e özendi

Sedat Peker'in, adını yaşatan ailelere tebrik amacıyla 50 gramlık altın hediye etmesinin yankıları sürerken sahnelerin yıldızı Hadise de benzer bir jestle gündeme oturdu. Unutulmaz şarkıları ve sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren başarılı popçu, bu kez konser alanında sergilediği cömert tavırla hayranlarının gönlünü fethetti.

MİNİK HAYRANINI SAHNEDE KUCAĞINA ALDI

Konser esnasında kendisini coşkuyla izleyen minik bir hayranını fark eden Hadise, küçük dinleyicisini sahneye davet etti. Minik hayranını kucağına alarak bir süre onunla sohbet eden ünlü sanatçı, izleyicilere hem duygusal hem de son derece eğlenceli anlar yaşattı.

"ADRESİNİZİ ALALIM, BEŞİ BİR YERDE YOLLAYACAĞIM"

Sahnede minik hayranıyla yakından ilgilenen Hadise, yaptığı açıklamayla tüm salonu ve dinleyicileri şaşkına çevirdi. Küçük hayranına unutulmayacak bir hatıra bırakmak isteyen ünlü popçu, güncel değeri yaklaşık 200 bin TL'yi bulan altın sözü vererek şu ifadeleri kullandı: "Adresinizi alalım, beşi bir yerde yollayacağım."