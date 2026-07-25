Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

Genç popçu Aleyna Tilki'nin son konserinde tercih ettiği cesur sahne kostümü magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcının tarzını sert bir dille eleştiren sunucu Bircan Bali ve Esra Balamir, iddialı kıyafet için çok konuşulacak benzetmelerde bulundu.

SAHNE KOSTÜMÜ TARTIŞMA YARATTI

Açıklamaları ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, son sahne performansında tercih ettiği iddialı kıyafetiyle bir kez daha eleştirilerin hedefi oldu. Genç popçunun giyim tarzı magazin programlarında geniş yer bulurken, canlı yayında yapılan değerlendirmeler sosyal medyada büyük ses getirdi.

"BU KADININ BALAYINDA KOCASINA GİYECEĞİ BİR ŞEY"

Şarkıcının giysisini adeta topa tutan Bircan Bali ve Esra Balamir, kullanılan parçaların sahne kostümünden ziyade iç giyim olduğunu savundu. Aleyna Tilki'nin tarzını sert sözlerle eleştiren ikili, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Bu bir iç giyim. Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik. Bu kadının balayında kocasına giyebileceği bir şey, o da ilk gün."

Kaynak: Haberler.com