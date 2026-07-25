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Eyüpsultan'da yolcu otobüsü otomobile çarptı; yaralılar var

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü otomobile çarptı; yaralılar var
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Eyüpsultan Bahariye Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme direğine çarptı.

Eyüpsultan Bahariye Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme direğine çarptı. Kazada, şoför otobüste sıkışırken, yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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