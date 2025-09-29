KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2025: Kamu Personel alımı ne zaman? KPSS'li, KPSS'siz, sözleşmeli, kadrolu, amu personel alımı şartları neler?

2025 yılı kamu personel alımı süreçleri başladı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı öncülüğünde farklı kamu kurumları, çeşitli kadro ve branşlarda personel alımları gerçekleştiriyor. Memur, sözleşmeli, Kpss'li veya Kpss'siz işçi alımlarıyla ilgili süreçler, adaylar için kritik önem taşıyor. Peki, Kamu Personel alımı ne zaman? Kpss'li, Kpss'siz, sözleşmeli, kadrolu, kamu personel alımı şartları neler? Kamu Personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kamu Personel alımı 2025 detayları haberimizde...

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2025

2025 yılı kamu personel alımları, memur ve işçi kadrolarını kapsayacak şekilde planlandı. Başvurular, ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden elektronik ortamda alınacak. İŞKUR aracılığıyla yapılan sürekli işçi alımlarında ise noter huzurunda kura ve sözlü sınav uygulanacak.

Örnek olarak, Rekabet Kurumu merkez ve İstanbul Bölge Temsilciliği, temizlik görevlisi kadrosu için 7 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular, 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında İŞKUR e-şube üzerinden online olarak yapılabilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2025 kamu personel alımlarının başvuru tarihleri kurumlara göre değişiyor:

Ankara Üniversitesi: 16-30 Eylül 2025

Boğaziçi Üniversitesi (Bilişim Personeli): 16 Eylül – 1 Ekim 2025

Zafer Kalkınma Ajansı: 22 Eylül – 7 Ekim 2025

Yalova Üniversitesi: 23 Eylül – 7 Ekim 2025

Ankara Kalkınma Ajansı: 10-24 Ekim 2025

Adayların, başvuru tarihlerini kaçırmamak için ilgili kurumların resmi internet sitelerini ve İŞKUR'u takip etmeleri önem taşıyor.

KPSS'Lİ PERSONEL ALIMI

Kpss puanına dayalı memur alımları, devlet kadrolarına başvuru için en yaygın yöntemlerden biri. 2025 yılı alımlarında birçok kurum, KPSS puanı ile değerlendirme yapacak. Puan sıralamasına göre adaylar mülakat veya sözlü sınava çağrılacak. Özellikle üniversiteler ve kalkınma ajansları, KPSS'li personel alımlarında öncelikli olarak lisans ve önlisans mezunlarını tercih ediyor.

KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI

Bazı kamu personel alımları ise KPSS şartı aramıyor. Sürekli işçi kadroları ve teknik personel alımlarında adayların, mesleki deneyim veya belirli sertifikalara sahip olmaları yeterli olabiliyor. Örneğin, Rekabet Kurumu'nun temizlik görevlisi alımı, KPSS'siz noter huzurunda yapılacak kura ve sözlü sınav ile gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sözleşmeli personel alımları, belirli süreli veya proje bazlı görevler için uygulanıyor. 2025'te sözleşmeli kadrolar özellikle bilişim, sağlık ve idari alanlarda yoğunluk kazanıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin bilişim personeli alımı, sözleşmeli statüde yapılacak ve adaylar, sözleşme süresi boyunca belirlenen görevleri yürütecek.

KADROLU PERSONEL ALIMI

Kadrolu personel alımları, devlet memuru statüsünde istihdam için geçerlidir. Bu alımlar genellikle KPSS puanı ile yapılır ve adaylar, kadrolu olarak sabit maaş ve diğer sosyal haklara sahip olur. Ankara Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi gibi kurumlar, kadrolu personel alımlarında öncelikle KPSS puanı ve mülakat sonuçlarına göre seçim yapacak.

AMU PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

2025 kamu personel alımı şartları kurum ve kadroya göre farklılık gösteriyor, ancak genel kriterler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 18 yaşını doldurmuş olmak Kamu haklarından mahrum olmamak KPSS şartı aranan kadrolarda geçerli KPSS puanına sahip olmak Sözleşmeli kadrolar için mesleki yeterlilik ve deneyim İşçi alımlarında ise ilgili meslek grubu deneyimi ve sağlık koşullarını sağlamak

Ayrıca bazı üniversiteler, adaylardan belirli eğitim ve sertifika şartları talep edebilir.

MEMUR VE İŞKUR İŞÇİ ALIMI YAPAN KAMU KURUMLARI HANGİLERİ?

2025 yılında memur ve işçi alımı yapan başlıca kamu kurumları şunlardır:

Ankara Üniversitesi (Memur)

Boğaziçi Üniversitesi (Sözleşmeli Bilişim Personeli)

Zafer Kalkınma Ajansı (Memur ve Sözleşmeli Personel)

Yalova Üniversitesi (Memur)

Ankara Kalkınma Ajansı (Memur ve Sözleşmeli Personel)

Rekabet Kurumu (İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi – temizlik görevlisi)

Adaylar başvurularını, ilgili kurumların resmi internet siteleri veya İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilir.

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu personel alımı başvurusu, kurum ve kadroya göre farklı şekillerde yapılır:

Online Başvuru: Üniversiteler ve ajanslar, başvuruları kendi resmi siteleri üzerinden e-posta veya elektronik form ile alır.

İŞKUR Başvurusu: Sürekli işçi kadrolarında, adaylar İŞKUR e-şube üzerinden elektronik giriş yaparak başvuru yapabilir. Başvuruların noter huzurunda kura ve sözlü sınav ile tamamlanması gerekir.

Gerekli Belgeler: Kimlik fotokopisi, diploma, KPSS sonuç belgesi (varsa) ve diğer kurumun talep ettiği belgeler eksiksiz sunulmalıdır.

Onay ve Takip: Başvuruların onaylandığından emin olmak için başvuru süresi boyunca kurumun resmi duyuruları takip edilmelidir.