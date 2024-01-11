Jeffrey Epstein'in pilotu kimdir sorusu gündeme gelirkenNadia Marcinko kayboldu mu, nerede olduğu merak ediliyor. Cezaevinde intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'in uzun süre pilotluğunu yapan Slovakya doğumlu pilot ve model Nadia Marcinko, ortadan kayboldu. Jeffrey Epstein'in pilotu kimdir? Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko kayboldu mu, nerede? Detaylar haberimizdedir…

JEFFREY EPSTEIN'İN PİLOTU KİMDİR?

Fuhuş, pedofili, insan kaçakçılığı gibi suçlardan cezaevinde olduğu sırada intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in uzun süre pilotluğunu yapan pilot ve model Nadia Marcinko ortadan kayboldu. Epstein'in "pedofili adası" skandalıyla ilgili dosyalarının ortaya saçıldığı ilk günden beri evine uğramadığı tespit edilen Marcinko'nun Epstein'i cezaevinde olduğu süreçte 70'ten fazla kez ziyaret ettiği ve tuzağa düşürülen genç kızların onun kullandığı uçakla seyahat ettiği öğrenildi.

EPSTEIN'İN ÖZEL PİLOTU NADIA MARCINKO KAYBOLDU MU, NEREDE?

Cezaevinde intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'in uzun süre pilotluğunu yapan Slovakya doğumlu pilot ve model Nadia Marcinko, ortadan kayboldu. 37 yaşındaki Marcinko'nun , Jeffrey Epstein'i Florida hapishanesinde olduğu dönemde 70'den fazla kez ziyaret ettiği belirtildi. New York Post'un haberine göre, mahkeme belgeleri yayımlanmaya başladığından bu yana Nadia Marcinko, New York'un Upper East Side bölgesindeki evinde görülmemiş.

Florida hapishanesindeyken Epstein'i 70'ten fazla kez ziyaret ettiği belirtilen Marcinko'nun, "Global Girl" olarak tanındığı ve Lolita Express" adlı özel uçakta Epstein ve tuzağına düşen genç kızlarla seyahat ettiği belirtiliyor. Genç kızların uçtuğu söylenen "Lolita Express" adlı özel uçakta Epstein'le birlikte seyahat ettiği biliniyor.

Marcinko'nun aynı zamanda Aviloop LLC'nin CEO'su olduğu ve "havacılık endüstrisinde markaların büyümesini hızlandırmayı amaçlayan geniş bir hizmet yelpazesi sunduğu" bildirildi. Şirket, Epstein'in kardeşi Mark'a ait olduğu belirtilen bir New York binasında faaliyet gösteriyor.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.