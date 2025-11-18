İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

MENEMEN / İZMİR – 29 Ekim Mahallesi (Ova Küme Evleri Sokak)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 11.00 ile 14.00 arası.

MENEMEN / İZMİR – Ulus Mahallesi (7542/1 Sokak, Çanakkale Asfaltı Caddesi), Kazımpaşa Mahallesi, Zeytinlik Mahallesi (Erol Tarakçıoğlu Caddesi ve 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9005/1 sokakları)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 17.00 arası.

TİRE / İZMİR – Akmescit Mahallesi (Akmescit Köyü İç Yolu, Akmescit Cumhuriyet)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 17.00 arası.

TİRE / İZMİR – Akmescit Mahallesi (Akmescit Cumhuriyet)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 10.00 ile 13.00 arası.

KARABAĞLAR / İZMİR – Kavacık Mahallesi (10007, 10008, 10009, 10010, 10011, 10012, 10013, 10021 sokaklar ve Konak Kavacık Asfaltı)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 12.00 arası.

DİKİLİ / İZMİR – Salimbey Mahallesi (114, 116, 118 sokaklar ve 55 numara)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 13.00 ile 16.00 arası.

DİKİLİ / İZMİR – Gazipaşa Mahallesi (14/1, 18, 20, 39, 45, 49, 53, 55 sokaklar)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 15.00 arası.

BORNOVA / İZMİR – Gazi Osman Paşa Mahallesi (5408, 5413, 5413/1, 5414, 5415 sokaklar)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 10.00 ile 16.00 arası.

BERGAMA / İZMİR – Maruflar Mahallesi (Maruflar Köyü İç Yolu)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 10.00 ile 16.00 arası.

KONAK / İZMİR – Ulubatlı Mahallesi (2741, 2742, 2743, 2744, 2746, 2748 sokaklar)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 10.00 ile 16.00 arası.

KONAK / İZMİR – Ulubatlı Mahallesi (2746, 2755, 2760 sokaklar)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 20.00 ile 23.59 arası.

KONAK / İZMİR – Güneş ve Güzelyurt Mahalleleri (920 sokak)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 20.00 ile 23.59 arası.

KONAK / İZMİR – Konak Mahallesi (Milli Kütüphane Caddesi)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 15.00 arası.

BUCA / İZMİR – İnkılap Mahallesi (537, 539, 539/1, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 580 sokaklar ve Akdoğan Caddesi)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 08.30 ile 10.30 arası.

BORNOVA / İZMİR – Atatürk Mahallesi (893, 893/1, 894, 896, 910 sokaklar, Yavuz Caddesi ve Çocuk Parkı iç yolu)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 10.30 ile 12.00 arası.

BORNOVA / İZMİR – Atatürk Mahallesi (829, 829/1, 830, 830/1, 831, 910 sokaklar ve Yavuz ile İstiklal caddeleri)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 13.00 ile 17.00 arası.

BORNOVA / İZMİR – Atatürk Mahallesi (829/2, 893/2, 893/3 sokaklar, Yavuz Caddesi ve 910 sokak)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 15.00 arası.

KARŞIYAKA / İZMİR – Aksoy Mahallesi (Hasan Tahsin Abakan, Yalı, 1780 sokaklar, Girne Bulvarı ve Park içi yol)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 10.00 ile 16.00 arası.

URLA / İZMİR – Yeni, Yaka, Sıra ve Altıntaş Mahalleleri (çeşitli cadde ve sokaklar)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 15.00 arası.

BERGAMA / İZMİR – Aşağıkırıklar Mahallesi (Aşağıkırıklar Köyü İç Yolu)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 17.00 arası.

TİRE / İZMİR – Ertuğrul, Dumlupınar ve Cumhuriyet Mahalleleri (çeşitli sokaklar ve caddeler)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 17.00 arası.

KİRAZ / İZMİR – Yeniköy ve Avunduruk Mahalleleri

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 16.00 arası.

MENDERES / İZMİR – Çakaltepe, Çile ve Ataköy Mahalleleri (çeşitli cadde ve sokaklar)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 15.00 arası.

KARABURUN / İZMİR – Mordoğan Mahallesi (çeşitli cadde ve sokaklar)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 12.00 ile 19.00 arası.

KARABURUN / İZMİR – Mordoğan Mahallesi (Atatürk, Fatih İbrahim Gül ve çeşitli sokaklar)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 17.00 arası.

ÖDEMİŞ / İZMİR – Artıcak ve Çobanlar Mahalleleri (yayla ve köy bölgeleri)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 17.00 arası.

ÖDEMİŞ / İZMİR – Yeniköy ve Seyrekli Mahalleleri (İzmir Ödemiş Yolu ve çevresi)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 14.30 ile 18.30 arası.

ÖDEMİŞ / İZMİR – Yolüstü, Balabanlı, Konaklı, Ovakent, Ertuğrul, Gereli, Bozcayaka, Çamlıca, Kazanlı, Kırtepe, Kızılcahavlu, Yeğenli, Karakova, Emmioğlu, Umurbey ve Seyrekli Mahalleleri

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 16.00 arası.

TORBALI / İZMİR – Karakuyu ve Gazi Mustafa Kemal Mahalleleri (çeşitli sokaklar)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 17.00 arası.

MENDERES / İZMİR – Özdere Cumhuriyet Mahallesi

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.30 ile 17.30 arası.

TORBALI / İZMİR – Karakızlar Mahallesi

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.30 ile 10.00 arası.

TORBALI / İZMİR – Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk, Şehitler ve Yeni Mahalleleri

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 17.00 arası.

FOÇA / İZMİR – Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak Mahalleleri (çeşitli cadde ve sokaklar)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 10.01 ile 17.00 arası.

TORBALI / İZMİR – Arslanlar, Eğerci ve Şehitler Mahalleleri

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 17.01 ile 17.30 arası.

TORBALI / İZMİR – Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk, Pamukyazı, Şehitler ve Yeni Mahalleleri

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 16.30 arası.

ÇEŞME / İZMİR – İsmet İnönü ve Musalla Mahalleleri (çeşitli sokaklar)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.00 ile 17.00 arası.

ALİAĞA / İZMİR – Çakmaklı Mahallesi

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 10.00 ile 17.00 arası.

KONAK / İZMİR – Süvari Mahallesi (804 ve 805 sokaklar) ve Yeni Mahallesi (818 çıkmazı)

Kesinti tarihi 18 Kasım 2025.

Çalışma nedeni Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları.

Kesinti saati 09.30 ile 12.00 arası.