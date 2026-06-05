Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuk olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DİSCORD YENİDEN ERİŞİME AÇILIYOR

Bakan Uraloğlu, Ekim 2024’ten bu yana erişim engeli bulunan sosyal medya platformu Discord'un yakın zamanda yeniden açılacağını duyurdu.

Türkiye’nin güvenlik ve içerik konusundaki kırmızı çizgilerinin platform tarafından kabul edildiğini belirten Uraloğlu, "Discord, şu an kriterlerimizi karşılıyor. Özellikle içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

"BİR MÜDDET SONRA AÇACAĞIZ"

Sürecin detaylarına da değinen Bakan Uraloğlu, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, "Bir müddet sonra açalım diye konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" diye konuştu.

NEDEN KAPATILMIŞTI?

Discord'a yönelik kamuoyunda oluşan tepkiler ve hukuki tartışmalar, 2024 yılında platform üzerindeki bazı sunucularda çocukların istismarı, müstehcen içeriklerin paylaşılması ve çeşitli suç faaliyetlerinin yürütüldüğüne dair iddiaların ortaya çıkmasıyla alevlendi.

Bu gelişmelerin ardından emniyet birimleri ve savcılık koordinesinde, şüpheli görülen sunucu ve gruplar yakın takibe alınarak geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Soruşturmalar neticesinde elde edilen bulguları değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 9 Ekim 2024 tarihinde platforma erişimin engellenmesine hükmetti.

Söz konusu yargı kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hızlıca işleme konularak platforma Türkiye'den erişim tamamen kapatıldı.

Kaynak: Haberler.com