TCMB, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022 tarih ve 11284/20883 sayılı TCMB'nin kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

KARAR 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYONUN ARDINDAN GELDİ

Öte yandan Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahisten kazanılan paraların aklandığı iddiasına ilişkin İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca hazırlanan raporda, şirketin faaliyet izni kapsamında yerine getirmesi gereken asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiğinin, bankalara yapılması gereken bildirimler ile iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı hareket ettiğinin, kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi başta olmak üzere birçok alanda sistematik eksiklikler tespit edildiğinin yer aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan incelemelerde Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden örgüt faaliyetleri kapsamında, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına karışan 26 şüpheli hakkında teknik takip yapıldığı kaydedilmişti.

Şüphelilerin suç unsurları ile birlikte yakalanması amacıyla İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 24 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.