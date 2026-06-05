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Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı

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90’lı yılların ünlü mankeni Bilun Dohmen, Bodrum’daki dairesini satılığa çıkardı. Dohmen’in bu satıştan elde edeceği gelirle, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel için seçim otobüsü satın alacağı iddia edildi. Eski mankenin de söz konusu iddiayı içeren bir paylaşımı alıntılayarak haberi doğruladığı görüldü.

  • Eski manken Bilun Dohmen, Bodrum Kumbahçe'deki dairesini satışa çıkardı.
  • Satıştan elde edilecek gelirle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seçim otobüsü bağışlanacağı iddia edildi.
  • Dohmen, yerel basında yer alan bağış haberini sosyal medyada alıntılayarak duyurdu.

90’lı yıllarda hem Türkiye’de hem de yurt dışında podyumlarda fırtına gibi esen eski manken Bilun Dohmen, kariyerini noktaladıktan sonra yerleştiği Muğla’nın Bodrum ilçesinde ezber bozan bir karara imza attı.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Dohmen, Bodrum'un en gözde bölgelerinden biri olan Kumbahçe'deki dairesini satılığa çıkardığını ilan etti. Eski mankenin bu gayrimenkul satışının arkasındaki neden ise kısa sürede gündeme oturdu.

GELİRİYLE ÖZGÜR ÖZEL'E SEÇİM OTOBÜSÜ ALACAK

Dohmen’in elde edeceği gelirle, mahkemeden çıkan ‘mutlak butlan’ kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel için seçim otobüsü bağışında bulunacağı iddia edildi.

İddialar sonrası Dohmen’in de yerel basının, "Bodrum'un en güzel yeri Kumbahçe'de satılık daire. Buradan alınan parayla Özgür Özel Başkan'a seçim otobüsü bağışlanacaktır” ifadeleriyle duyurduğu bir haberi alıntıladığı görüldü.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Dohmen’in bu beklenmedik ve dikkat çeken hamlesi, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Paylaşım, platformlarda pek çok kullanıcıdan destek ve tebrik mesajları alırken kamuoyunda da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com
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