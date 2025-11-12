Haberler

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 12 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 12 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Dikili

Salimbey Mahallesi (112. Sokak) ve Gazipaşa Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Denizköy Mahallesi'nde (Çandarlı Yolu ve çevresi) 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Güzelbahçe

Yalı ve Siteler Mahallelerinde (Mithatpaşa Caddesi, İzmir-Seferihisar Yolu, Abdullah Baydar Caddesi, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı ve çevresindeki sokaklar) 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

Tire

Büyükkemerdere Mahallesi'nde (Büyükkemerdere Köyü İç Yolu ve çevresi) 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, aynı bölgede bazı kısımlarda 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gereli Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

Birgi, Ocaklı, Küçükavulcuk, Gerçekli ve Büyükavulcuk mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Urla

Denizli ve Güvendik mahallelerinde (123. Sokak ve çevresi) 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışması yapılacaktır.

Bornova

Evka 3 Mahallesi'nde (Cengiz Han Caddesi ve 119. ile 129. sokaklar arası) 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

Kemalpaşa ve Doğanlar mahallelerinde 08.30 ile 16.30 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

Ödemiş

Gereli Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 arasında,

Birgi, Ocaklı, Küçükavulcuk, Gerçekli ve Büyükavulcuk mahallelerinde 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Çiğli

Uğur Mumcu ve İnönü mahallelerinde (Şehitler Caddesi ve 8980'li sokaklar) 09.00 ile 17.00 saatleri arasında,

Sasallı Merkez Mahallesi'nde (Ahmet Piriştina Caddesi ve çevresi) 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karşıyaka

Aksoy Mahallesi'nde (Hasan Tahsin Abakan Sokak ve çevresi) 13.00 ile 17.00 saatleri arasında,

Bahariye Mahallesi'nde (Zübeyde Hanım Caddesi, Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı ve çevresi) 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Seferihisar

Kavakdere, Beyler, Atatürk, Cumhuriyet, Tepecik, Orhanlı ve Turabiye mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışması yapılacaktır.

Foça

Kozbeyli Mahallesi ve çevresinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, bazı bölgelerde ise 01.00 ile 02.00 saatleri arasında kısa süreli kesinti olacaktır.

Karaburun

Mordoğan, Kösedere, İnecik, Eğlenhoca, Tepeboz, Saip, Hasseki, Bozköy, Anbarseki, İskele ve Merkez mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Sarpıncık Mahallesi'nde de aynı saatler arasında kesinti yapılacaktır.

Kemalpaşa

Armutlu, Hürriyet ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Çeşme

Ilıca ve Altınyunus mahallelerinde (Marina ve çevresindeki sokaklarda) 08.30 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Torbalı

Şehitler Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında,

Şehitler Mahallesi ve Eğerci bölgesinde 09.00 ile 17.00 arasında,

Gazi Mustafa Kemal ve Karakuyu mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bergama

Aşağıkırıklar ve Demirtaş mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Konak

Güngör, Mecidiye, Altıntaş ve Barbaros mahallelerinde (Halil Rıfat Paşa Caddesi ve çevresi) 13.30 ile 17.30 saatleri arasında,

Kemal Reis ve Kılıç Reis mahallelerinde (Halil Rıfat Paşa çevresi) bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
title
