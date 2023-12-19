İzlanda'da 24 saatte 1000 depremin yaşanmasının ardından Reykjanes Yardımadası'nda yanardağ patladı. 4 bin kişinin tahliye edildiği bölgede yetkililer insanların sokaklarda dolaşmasını yasaklarken, uyarıları dikkate almayan çok sayıda kişi, lavlardan uzaklaşmak yerine kratere gitti. Lavları yakından görmek isteyenler, dumanların önünde poz verdi. Yanardağa giden yolda oluşan trafik havadan görüntülendi.

İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmak yerine yanına kadar gittiler

Ekim ayı sonundan beri peş peşe gelen depremlerle sarsılan ve Kasım ayında 24 saat içinde 1000 deprem gören İzlanda'da korkulan oldu. Depremlerin ardından ülkenin güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağda patlama meydana geldi. Daha önce 4 bin kişinin tahliye edildiği bölgede acil durum ilan edildi. Bölgede tüm yollar kapatıldı, insanların sokaklarda dolaşması yasaklandı.

3 kilometreyi aşan bir yarıktan yayılan lavlar, çevredekiler için büyük tehlike oluştururken, yetkililerin uyarılarını dikkate almayan çok sayıda kişi, lavlardan uzaklaşma yerine kratere gitmeyi tercih etti. Reykjanes'i yanardağa bağlayan yolda, krater yönüne doğru uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki yoğun trafik havadan görüntülendi.

Lavları yakından görmek isteyen çok sayıda insan, dumanların önünde poz verdi. İzlanda Başbakanı Guoni Thorlacius Johannesson, lavlardan oluşabilecek zararı öngöremediklerini söylerken, polis ise bölgeye ikinci bir emre kadar yaklaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı.