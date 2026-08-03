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Ehliyetsiz sürücü 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ehliyetsiz sürücü 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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AKSARAY'da otomobil ile motosikletin çarptığı kazada ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal (14) hayatını kaybetti, arkasındaki Abdulhamit Hatip (15) yaralandı.

AKSARAY'da otomobil ile motosikletin çarptığı kazada ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal (14) hayatını kaybetti, arkasındaki Abdulhamit Hatip (15) yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Eşmekaya Kavşağı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal yönetimindeki plakasız motosiklet ile Yaşar T. (47) yönetimindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Akif Topal ile arkasında yolcu olarak bulanan Abdulhamit Hatip yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Akif Topal, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulhamit Hatip de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Akif Topal, yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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