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AK Parti'den Ertuğrul Özkök'e tepki: Akıl ve izan yoksunluğu! Ahlaki bir sefalet

AK Parti'den Ertuğrul Özkök'e tepki: Akıl ve izan yoksunluğu! Ahlaki bir sefalet
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur" dedi.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco diktatörlüğüyle benzeştiren sözlerini 'akıl ve izan yoksunluğu' ve 'ahlaki sefalet' olarak nitelendirdi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Franco diktatörlüğü ile bağdaştırarak tepki çeken sözlere imza atan Ertuğrul Özkök’e tepki gösterdi. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye’ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir. Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken ‘AK Parti diye bir parti yok’ anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır" ifadelerine yer verdi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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