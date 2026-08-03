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Umman açıklarında seyreden tankerin yakınında şüpheli patlama

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Umman’ın Hasab kenti açıklarında seyreden bir tankerin yakınında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Umman'ın Hasab kenti açıklarında seyreden bir tankerin yakınında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.

ABD'nin İran'a karşı planlanan kapsamlı saldırıları askıya almasının yankıları sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 37 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir tankerin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Saldırı girişimi şüphesine yol açan olayın ardından geminin ve tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi. UKMTO, bölgedeki gemilere dikkatli olma ve her türlü şüpheli olay hakkında bildirimde bulunma uyarısı yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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