Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Etimesgut Belediyesi mercek altına alındı. 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde 9 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 42’si belediye görevlisi, 13’ü ise firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye binasının yanı sıra şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama yapılarak suç unsuru teşkil edebilecek belgelere el konuldu.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ve Belediye Başkan Yardımcıları M.K., T.Ö., İ.B.B. ile A.A.'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim gözaltına alındı. Gözaltı listesinde Sosyal Yardım İşleri, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Destek Hizmetleri, Zabıta ile Emlak ve İstimlak Müdürleri de yer aldı.

Bunların yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, ihale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel ve mühendisler, belediye iştiraki Etimkent AŞ.’nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, bazı siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve firma yetkilileri yakalanan isimler arasında bulundu.

BAŞKAN DAHİL 40 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun da bulunduğu 44 kişi tutuklama, 10 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir şüphelinin ise hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

Nöbetçi hakimlik, sabaha karşı verdiği kararda Erdal Beşikcioğlu dahil 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma dosyasında Etimesgut Belediyesi yetkililerine yöneltilen başlıca suçlamalar arasında gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapılması ve sahte belgeler düzenlenmesi yer aldı. Ayrıca otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat temin edilmesi de iddialar arasında bulundu.

BEŞİKCİOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki tüm iddiaları reddeden Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, ihale süreçlerinde herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığını savundu. Beşikcioğlu, soruşturmada adı geçen şirketlerle iletişimi olmadığını ve para transferi gerçekleştirmediğini öne sürdü.

MART AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Etimesgut Belediyesi, geçtiğimiz mart ayında da Sayıştay denetimlerinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin bir “zimmet” soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Ankara Batı Başsavcılığınca yürütülen ve 4 kişinin gözaltına alındığı o operasyon sonrası Başkan Beşikcioğlu, şikayeti bizzat belediyenin yaptığını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

"Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent A.Ş.’de görevli bazı çalışanlarımızla ilgili gözaltı ve arama kararları alındığı kamuoyuna açıklanmıştır."

ERDAL BEŞİKCİOĞLU KİMDİR?

5 Ocak 1970 doğumlu Erdal Beşikcioğlu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda görev yapan ve "Behzat Ç." dizisindeki başrolüyle geniş kitlelerce tanınan Beşikcioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde siyasete adım atmıştır.

CHP'nin adayı olarak seçimlere giren Beşikcioğlu, Etimesgut'ta 20 yıl belediye başkanlığı yapan MHP'li Enver Demirel'e karşı yarışmış; 202 bin 853 oy ve yüzde 56,58'lik oy oranıyla seçimi birinci sırada tamamlayarak Etimesgut Belediye Başkanı olmuştu.