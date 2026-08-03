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Fenerbahçe'nin rakibinde deprem! Kabusu yaşadılar

Fenerbahçe'nin rakibinde deprem! Kabusu yaşadılar
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya Ligi'nin ilk haftasında WSG Tirol ile 1-1 berabere kaldı. Öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Avusturya ekibi, sarı-lacivertliler maçı öncesinde puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya Ligi'ne puan kaybıyla başladı. WSG Tirol deplasmanına çıkan Sturm Graz, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

ÖNE GEÇTİ AMA KORUYAMADI

Konuk ekip, 29. dakikada Polonyalı golcüsü Szymon Wlodarczyk'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi WSG Tirol ise 42. dakikada Michael Olakigbe'nin golüyle skora denge getirdi.

ÜSTÜNLÜK YETMEDİ

Karşılaşmanın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde bulunduran Sturm Graz, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve galibiyet golünü bulamayınca sezona 1 puanla başladı.

SIRADA FENERBAHÇE VAR

Avusturya temsilcisi, çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sturm Graz, ligde ise hafta sonunda Hartberg deplasmanına çıkacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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