İstanbul'u kuvvetli fırtına vurdu! Ayakta durmak dahi güç
Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle nazı vatandaşlar yürümekte, motokuryeler ise iki teker üzerinde durmak zorlandı. Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de binaların çatıları ve dış kaplamaları uçarken, Arnavutköy'de de inşattan tuğlalar düştü.
- İstanbul'da Esenyurt ilçesinde Gazi Caddesi'nde bir binanın çatısı kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.
- Küçükçekmece ilçesinde İkitelli Caddesi'nde bir apartmanın uçan çatısı park halindeki araçların üzerine düştü.
- Arnavutköy ilçesinde bir inşaattan tuğla parçaları ve bir eczanenin tabelası kuvvetli rüzgar nedeniyle sokağa düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından megakente akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu.
YÜRÜMEK DAHİ GÜÇ
Fırtınada vatandaşlar yürümekte, motokuryelerin ise iki teker üzerinde durmak zorlandığı görüldü.
ÇATILAR UÇTU
Esenyurt ilçesinde Gazi Caddesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatının parçaları sokağın ortasına düşerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de çatı enkazını kaldırmak için çalışma başlattı. Yine Küçükçekmece ilçesinde de İkitelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın uçan çatısı park halindeki araçların üzerine düştü.
ARNAVUTKÖY'DE BİR İNŞAATTAN TUĞLALAR DÜŞTÜ
Yine akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir inşaattan tuğla parçaları sokağa düştü. O esnada çevrede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Arnavutköy'de bir eczanenin tabelasının şiddetli fırtına nedeniyle yerinden sökülerek sallandığı anlar da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR EVİN DIŞ KAPLAMASI SÖKÜLDÜ
Fırtınada Beylikdüzü Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dış cephe kaplaması yerinden söküldü. Binadan kopan kaplama sokağa düşerken, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.