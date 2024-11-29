Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere

Türkiye sınırında kritik gelişme! Muhaliflerin ikinci büyük kenti geçirmesi an meselesi

 İslam Memiş uyardı: Sadece dolar değil sahte euro da var

Kritik uyarı: Sadece dolar değil sahte euro da var
Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum

Günde 180 kişiyle birlikte olmaya zorlamışlar

İstanbul elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Avcılar, Esenyurt, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Avcılar, Esenyurt, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEDAŞ İstanbul Avcılar, Esenyurt, Bahçelievler elektrik kesintisi listesi! 29 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Avcılar, Esenyurt, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

"24 saatte evlenebilirim" diyen Defne'nin tek bir kriteri var
img

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat
img

İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HSK atama kararnamesi 29 Kasım Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! Yeni Iğdır İl Emniyet Müdürü kim oldu? Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay kimdir? Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü kim oldu? Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kimdir? Yeni Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü kim oldu? Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy kimdir? Yeni Isparta İl Emniyet Müdürü kim oldu? Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici kimdir? Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz kimdir? Yeni Bingöl İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı kimdir? Manisa elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Turgutlu, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar? Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar? İstanbul elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Avcılar, Esenyurt, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.