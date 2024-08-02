İsrail Dışişleri Bakanı, Erdoğan'a ne dedi? Ekrem İmamoğlu ne dedi, Twitter'dan ne yazdı, ne cevap verdi?

İsrail Dışişleri Bakanı Erdoğan'a ne dedi? İşgalci ve soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Instagram'a getirilen erişim engeli üzerinden Türkiye'yi hedef alarak yine küstah bir paylaşıma imza attı. İsrail Dışişleri Bakanı Erdoğan'a ne dedi? sorusu gündem oldu. Ekrem İmamoğlu İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın tweetini alıntılayıp karşı cevap verdi. Peki, Ekrem İmamoğlu ne dedi? İşte Twitter üzerinden İsrail Dışişleri Bakanı'nın attığı tweet ve yaşananlar haberimizde...

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI NE DEDİ?

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye ile ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Katz, Instagram'a getirilen erişim engelinden bahsederek, "Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip Türk devletini yok ediyor. Atatürk'ün mirasını aşındırıyor. Daha güzel günlere umut edelim." dedi. Katz'ın, İBB Başkanı İmamoğlu'nu etiketlediği paylaşımına ise İletişim Başkanı Altun, "Uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak." diyerek tepki gösterdi.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

Türk düşmanı İsrailli Bakan Yisrael Katz ise Instagram'a getirilen erişim engeli üzerinden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından küstah bir paylaşım yapan Katz, "Erdoğan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor." dedi.

Soykırımcı Katz, "Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINI ORTADAN KALDIRIYOR"

Küstah paylaşımına devam eden işgali bakan Katz, "Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor. Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NU ETİKETLEDİ

Gazze'deki işgali ve kan donduran soykırımı savunanların başında gelen İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yaptığı skandal paylaşıma İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da etiketledi.

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

Skandal paylaşıma ilişkin gözlerin çevrildiği İBB Başkanı İmamoğlu ise, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küstah paylaşım yapan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki gösterdi.

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman." ifadelerini kullandı.

"KATİL RUH HASTASI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, soykırımcı Katz'ın paylaşımına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, "Buraya bak, katil ruh hastası! Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur! Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!" ifadelerini kullandı.