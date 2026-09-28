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Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek

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Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek
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Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başika-Zilikan Üssü'nden çekilmesine ilişkin yürütülen temaslarda son durumu paylaştı. El-Numan, özellikle PKK'nın silah bırakması ve Irak'ın kuzeyindeki güvenlik şartlarının şekillenmesiyle birlikte Türk askerlerinin çekilmesi ve üslerin Irak güçlerine devredilmesi konusunda taraflar arasında ortak bir anlayış bulunduğunu söyledi.

  • Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 30 Eylül'de Irak'tan çekileceğini açıkladı.
  • Türkiye ile Irak arasında Başika-Zilikan Üssü'ndeki Türk askerlerinin çekilmesi ve üslerin Irak güçlerine devredilmesi konusunda görüşmeler sürüyor.
  • Irak hükümeti ile silahlı gruplar arasında silahsızlandırma için takvim oluşturuldu ve grupların büyük bölümü bu takvime uyum sağladı.

Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki askeri misyonunun sona ereceği 30 Eylül yaklaşırken, Bağdat yönetiminin silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik görüşmeleri hız kazandı.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan, silahlı gruplarla temasların sürdüğünü belirterek, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin daha önce belirlenen takvim doğrultusunda 30 Eylül'de ülkeden çekileceğini söyledi.

SİLAHLI GRUPLARLA TAKVİM OLUŞTURULDU

El-Numan, hükümet ile silahlı gruplar arasındaki görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Görüşmeler kapsamında belirli takvimlerin oluşturulduğunu ifade eden Iraklı sözcü, grupların büyük bölümünün bu takvimlere uyum sağladığını söyledi.

“I·nşallah bu dosya kısa süre içinde kapatılacak” diyen el-Numan, Irak hükümeti, Başbakanlık ve ilgili kurumların silahlı grupların liderleriyle temaslarını sürdürdüğünü ve karşı taraftan da olumlu yanıtlar alındığını kaydetti.

BAŞİKA-ZİLİKAN ÜSSÜ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başika-Zilikan Üssü'ndeki varlığına ilişkin de açıklamalarda bulunan el-Numan, Türkiye ile Irak arasında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

El-Numan, özellikle Pkk'nın silahlarını teslim etmesi sonrasında Türk askerlerinin çekilmesi ve Türkiye'ye ait üslerin Irak güçlerine devredilmesi konusunda taraflar arasında ortak bir anlayış bulunduğunu ifade etti.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ GÜVENLİK MASADA

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen el-Numan, temaslarda Irak'ın kuzeyindeki güvenlik durumunun ele alındığını aktardı.

Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında da PKK ve bağlantılı yapıların bölgedeki varlığının sona erdirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirten el-Numan, bu dosyanın tamamen kapatılmasının hedeflendiğini söyledi.

SİNCAR'DAKİ SİLAHLI YAPILAR DA GÜNDEMDE

Sincar'daki silahlı güçlerle de görüşmeler yapıldığını aktaran el-Numan, bu grupların plan kapsamında silahlarını teslim etmelerinin öngörüldüğünü ifade etti.

Bağdat yönetimi, Sincar'daki silahlı yapıların devlet otoritesi dışındaki varlığının sona erdirilmesini ve bölgenin tamamen Irak güvenlik güçlerinin kontrolüne geçmesini hedefliyor.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ TARİHİ VE DERİN"

Türkiye-Irak ilişkilerine de değinen el-Numan, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

İki ülke arasında çok sayıda ortak bağ bulunduğunu belirten Iraklı sözcü, özellikle ekonomik ilişkilerin büyük önem taşıdığını ifade etti. El-Numan, Irak'ta sağlanacak güvenlik istikrarının Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilere de olumlu yansıyacağını dile getirdi.

İSTİHBARAT VE TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile güvenlik alanındaki koordinasyonun da sürdüğünü belirten el-Numan, iki ülke arasında hayata geçirilmesi planlanan yeni mutabakatların bulunduğunu söyledi.

İstihbarat koordinasyonu, bilgi paylaşımı ve güvenlik alanındaki temasların devam ettiğini kaydeden el-Numan, Irak Terörle Mücadele Servisi'nin de Türk tarafıyla iş birliği içerisinde olduğunu ifade etti.

Yeni mutabakatların hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü belirten el-Numan, Türkiye'nin Irak'ın istikrarına önem verdiğini ve terörle mücadelede Bağdat yönetimine destek sağladığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com
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