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Melike Şahin’den doğum öncesi yeni paylaşım: Bekliyorum

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Melike Şahin’den doğum öncesi yeni paylaşım: Bekliyorum
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Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin, doğuma sayılı günler kala yeni karelerini paylaştı. Karnının iyice belirginleştiği fotoğraflara “Bekliyorum” notunu düşen ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin, doğuma sayılı günler kala sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaştı. Karnının iyice belirginleştiği fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü şarkıcı, paylaşımına yalnızca “Bekliyorum” notunu düştü.

DOĞUMA SAYILI GÜNLER KALDI

Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melike Şahin, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla bu özel döneminden kesitler sunuyor. Son karelerinde sade ve doğal haliyle dikkat çeken sanatçının doğum için geri sayıma geçtiği görüldü.

“BEKLİYORUM” NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Şahin’in kısa ama anlamlı notu takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü şarkıcının annelik heyecanını yansıtan paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

ANNELİK HEYECANI YAŞIYOR

Müzik kariyerine ara vermeden devam eden Melike Şahin, bir yandan da hayatındaki yeni döneme hazırlanıyor. Doğuma yaklaşırken yaptığı bu paylaşım, sanatçının hayranları arasında da büyük ilgi uyandırdı.

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