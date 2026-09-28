Kapalıçarşı'daki kasa soygununda 4 şüpheliye 7'şer yıla kadar hapis istendi

Kapalıçarşı'da, döviz ve değerli madenlerin satıldığı iş yeri kasasının 4 yıldır dükkanda çalışan eleman tarafından soyulduğu olaya ilişkin iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddinamede, iş yeri çalışanının, 699 bin 366 dolar ve 430 bin 758 Türk Lirası ile 806 Euroyu çelik kasa içerisinden alarak ortadan kaybolduğu belirtildi. Kasadan içinde mutfak malzemeleri bulunan bir çanta çıktığı, şüphelinin eşine şirketin kendisini Çin'e gönderdiğini söylediği iddia edildi. İddianamede ayrıca 4 şüphelinin, 7'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Kapalıçarşı'da, 4 Ekim 2025 tarihinde, bir döviz ve değerli madenlerin satıldığı iş yeri kasasının 4 yıldır dükkanda çalışan eleman tarafından soyulmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın meydana geldiği iş yeri ve iş yeri sahibi Tarık Er 'müşteki', aralarında Emre C.'nin de bulunduğu 4 şahıs ise 'şüpheli' sıfatıyıla yer aldı. İddianamede, müşteki Tarık Er'in, 6 çalışanın bulunduğu, Er'in iş yerinden ayrılırken, kasanın anahtarını aralarında güven ilişkisi bulunan çalışan Aydın Ö.'ye teslim ettiği, müşteki iş yerinden ayrıldıktan sonra Aydın Ö.'nün Tarık Er'i arayarak izin kullanmak istediği, kasanın anahtarını ne yapması gerektiğini sorması üzerine Tarık Er'in, 8 yıldır tanıdığı, 4 yıldır da sigortalı olarak yanında çalışan şüpheli Emre C.'ye vermesi gerektiğini söylediği, Aydın Ö.'nün anahtarı Emre C.'ye teslim ettiği kaydedildi.

Sakarya'da şüpheliler hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan soruşturma yürütüldüğü kaydedildi

İddianamede, Emre C.'nin çeşitli kuyumculara giderek, farklı miktarlarda alışveriş yaptığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Berkay T. ve Furkan A. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan soruşturma yürütüldüğünü sırada, Berkay T.'nin ait araçta yapılan aramalarda müşteki kuruma ait paranın bir bölümünü oluşturduğu değerlendirilen 130 bin dolar ele geçirildiği ihbarı üzerine dosyada yetkisizlik kararı verilerek dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması ile birleştirildiği kaydedildi. Öte yandan, şüpheli Okan C.'nin evinde yapılan aramada, 159 bin 500 lira görüldüğü ayrıca şüpheli Emre C. hakkında 10 Ekim 2025 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı, Emre C.'nin 16 Mart 2026 tarihinde yakalandığı aktarıldı. Emre C.'nin paraların bir bölümünü akrabası Furkan A.'ya teslim ettiğinin belirtildiği iddianamede, Furkan A.'nın parayı taşımak istemediği, bunun üzerin parayı arkadaşı Berkay T.'ya teslim ettiği anlatıldı. Öte yandan, şahısların yakalanmamak için sahte Instagram hesapları ve online savaş oyunu aracılığıyla mesajlaşarak para transferi yaptıkları belirtildi.

Kasadan mutfak malzemeleri çıktı

Hazırlanan iddianamede, iş yerindekilerin Emre C.'ye ulaşamamaları üzerine eşi S.C.'yi aradıkları, S.C.'nin iş yeri sahiplerine, "Siz Emre'yi Çin'e gönderdiniz, cumartesi saat 20.30 sıralarında evden çıktı o" dediği anlatıldı. İddianamede, müştekinin bu durumdan şüphelendiği, kasanın yedek anahtarını istediği ve çelik kasayı açtığında, siyah çanta gördüğü, çantayı açıp baktığında içerisinde mutfak malzemelerinin olduğu ve başka hiçbir şey bulunmadığı bilgisi yer aldı. İş yerindekilerin alınan beyanlarına göre, Emre C'nin iş yerini kapatmadan önce diğer çalışanları iş yerinden gönderdiği, vezneden çelik kasaya para aktardığı sırada yanında kimsenin bulunmadığı belirtildi. Müştekinin kamera kayıtlarını izlediğini ve Emre C'nin veznede bulunan paraları siyah bir çanta içerisine koyduğunu, paraların tamamı bittikten sonra mutfağa geçtiğini ve mutfaktan başka bir siyah çanta ile su şişesi alarak çıktığını, ardından çelik kasanın bulunduğu odaya girdiğini, çantalardan birini çelik kasanın içerisine koyduğunu, diğer siyah çantayı da takarak iş yerinden ayrıldığını gördüğü iddianamede yer aldı. İddianamede ayrıca, müştekinin olaydan önce Emre C'nin çıkışını verdiği, bunun nedeninin ek iş yapması olduğu, ancak kendisine güvendiğini ve yeni bir iş bulana kadar birlikte çalışmaya devam edecekleri hususunda anlaştıklarını belirttiği bilgisi de yer aldı. Öte yandan iddianamede, Emre C'nin toplamda 699 bin 366 dolar ve 430 bin 758 Türk Lirası ile 806 Euroyu çelik kasa içerisinden alarak ortadan kaybolduğu vurgulandı.

7 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, 4 şüpheli hakkında 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan 1'er yıldan, 7'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı