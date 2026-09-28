Haberler

Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim Haber Videosunu İzle
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan, Beyaz'la Joker programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takımına bir futbolcu transfer etme şansı verilmesi halinde Dusan Vlahovic'i tercih edeceğini söyleyen Mestan, Beşiktaş için de “Çok iyi bir takım” ifadelerini kullandı.

Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan, Beyaz'la Joker programına konuk oldu. Futbola ilişkin soruları yanıtlayan genç teknik direktör, transfer konusunda kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

VLAHOVIC'İ İSTEDİ

Turgutluspor'a istediği bir futbolcuyu transfer etme şansı verilmesi üzerine Mestan, tercihini dünyaca ünlü Sırp golcü Dusan Vlahovic'ten yana kullandı. Mestan, “Turgutluspor'a birini transfer etme şansım olsa o isim Dusan Vlahovic olurdu” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Programda Beşiktaş hakkında da konuşan Mestan, siyah-beyazlı ekip için, “Yaşı genç, büyük bir transfer. Beşiktaş çok iyi bir takım” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
SPK düğmeye bastı! Yatırımcıların gözü bu karardaydı

Beklenen açıklama geldi! Bu karar yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor
MKE fabrikasında bakım sırasında facia! 1 ölü, 4 yaralı

MKE fabrikasında bakım sırasında facia! 1 ölü, 4 yaralı
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Özcan:

Derdinin ne olduğu belli...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tunceli Ovacık'ta yaban domuzu Mercan Deresi'ndeki akıntıya rağmen karşıya geçti

Görüntüler Türkiye'den! Akıntıya karşı uzun süre savaştı
Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler

Netanyahu'dan kurmaylarına Erdoğan talimatı: Hemen harekete geçin
EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı

Polisler iş mi bırakacak? EGM'den resmi açıklama geldi
Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı

Milyarlık vurgunda kurtuluşun bedeli belli oldu! Tek şart var
Hadise çocuk hayalini açıkladı! “Eskiden 6 diyordum, şimdi 1”

Hadise’den sahnede çocuk itirafı! Yıllar içinde kararını değiştirdi
Osman Sınav'ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti

"Benimle mezara gidecek" demişti! Sırrına ilişkin bomba iddia
Antalya Manavgat'ta devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Devrilen tırın altında can verdiler