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Hürrem Sultan repliği çekerken karşılarına Meryem Uzerli çıktı

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Hürrem Sultan repliği çekerken karşılarına Meryem Uzerli çıktı Haber Videosunu İzle
Hürrem Sultan repliği çekerken karşılarına Meryem Uzerli çıktı
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Çırağan Sarayı’nda Hürrem Sultan repliğiyle video çeken iki genç kız, hayatlarının tesadüflerinden birini yaşadı. Tam çekim sırasında karşılarına Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli çıkınca gençler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çırağan Sarayı’nda Hürrem Sultan repliğiyle eğlenceli bir video çekmek isteyen iki genç kız, hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Çekim sırasında Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli’nin karşılarına çıkması, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, bu kez Çırağan Sarayı’nda yaşanan tesadüfle gündeme geldi.

HÜRREM SULTAN REPLİĞİYLE VİDEO ÇEKİYORLARDI

Çırağan Sarayı’nda bulunan iki genç kız, diziden hafızalara kazınan Hürrem Sultan repliklerinden birini kullanarak video çekmeye başladı. Gençlerin eğlence amacıyla gerçekleştirdiği çekim, saniyeler sonra bambaşka bir hal aldı.

KARŞILARINA MERYEM UZERLİ ÇIKTI

Tam video çekiminin sürdüğü sırada Meryem Uzerli’nin karşılarına çıkması genç kızları şaşkına çevirdi. Yıllarca Hürrem Sultan’a hayat veren oyuncuyu, karakterine ait bir repliği söylerken karşılarında gören gençler yaşadıkları tesadüf karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.

Beklenmedik karşılaşmayla birlikte ortaya çıkan görüntüler, “Hürrem Sultan’ı canlandırırken gerçek Hürrem’le karşılaştılar” yorumlarına neden oldu.

YILLAR SONRA BİLE HÜRREM SULTAN'LA ANILIYOR

2011 yılında yayın hayatına başlayan “Muhteşem Yüzyıl”da Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, rolüyle Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde tanınmıştı. Aradan yıllar geçmesine rağmen Uzerli’nin hâlâ Hürrem Sultan karakteriyle özdeşleşmesi, Çırağan Sarayı’ndaki bu tesadüfü daha da dikkat çekici hale getirdi.

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