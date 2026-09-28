Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, yatırımcılara altın fonları konusunda uyarıda bulunarak, "Fonu, kimin yönettiği ve arkasında kimin olduğu büyük önem taşıyor. Bu nedenle ya bankadaki altın hesabı tercih edilmeli ya da fiziki altın alınmalı. Türkiye'de altından zarar etmek çok kolay değildir, en kötü ihtimalle bir süre yerinde sayar" dedi. Yılmaz, altın fiyatlarının yükseleceği tahmininde bulunarak, "2027 yılında altının önü açık" dedi.

Yılmaz, 4. Maden Arama Kurtarma Yarışması için bulunduğu Rize'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Altın fiyatlarının seyrine ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, "Anneannem, 'Oğlum, altın al. Başka da bir şey demiyorum' derdi. Bunu, elbette ben de söylüyorum, eskilerin en çok bildiği şeydir, altın her zaman güvenli limandır" diye konuştu.

Altında 1987-1988 yıllarında başlayan bir rallinin söz konusu olduğunu anımsatan Mehmet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Altın o dönem 250 dolarla başladı, şu an onsu 4 bin 300-4 bin 400 dolar seviyelerinde. Dikkat ederseniz, her dönem 'ha düştü ha düşecek' deniyor. İleride yine 'önümüzdeki dönemde düşecek' gibi yorumlar yapılacak. Ancak temel parametrelere bakmak gerek. Birincisi Amerikan ekonomisi, ikincisi jeopolitik gelişmeler. Dünyanın her yeri karmakarışık, çünkü dünyayı artık, çok üzülerek söylüyorum ki, aklı başında insanlar yönetmiyor. Trump'a, Almanya'ya bakın, aşırı sağcılar yükselişte. İtalya da aynı şekilde, her taraf böyle."

Yüksek getirili fonlarda yaşanan krize dikkati çeken Yılmaz, "Param varsa ya bankada değerlendiririm ya da fiziki altına yatırırım. Başka güvenli bir seçenek görünmüyor. Belki gayrimenkul alırsınız ama onu da 10-15 yıl elinizde tutmanız gerekir. Kısa vadeli yatırımların çok tehlikeli olduğunu vurgulamak isterim" uyarısında bulundu.

ONS İÇİN YIL SONU TAHMİNİ: 4.500-5.000 DOLAR

Yılmaz, altının onsunun yıl sonuna dek 4.500-5.000 dolar aralığını görebileceğini ifade ederek, "Şu an zaten 4.300 dolar seviyelerinde ama 4.500 kritik bir direnç noktası. Eğer orayı kırarsa yukarıları test edecektir. 2027'de altının önü açık gibi görünüyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte, benim kişisel düşüncem bu yönde" dedi.

Altının düşebileceği dip noktaya ilişkin de Yılmaz, şunları söyledi:

"Şu anda dünyada altının ortalama üretim maliyeti 2.300 ile 2.400 dolar aralığında. Bunun üzerine 500-600 dolar da kar marjı eklerseniz, dip seviyesi yaklaşık 3.000 dolar olur. En kötü senaryoda bile fiyatın bu seviyenin çok altına inmesi pek mümkün değildir. Oraya düştüğünde dahi dolar kurunun artacağını hesaba katmalısınız. En kötü ihtimalle belli bir seviyede dengelenir, yatırımcısına büyük para kaybettirmez, yıkıma uğratmaz. Ancak borsaya girerseniz, işler değişir."

GRAM ALTINDA FATURA UYARISI

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, gram altında faturanın önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Takıdan değil, gram altınlardan bahsediyorum. Samimi olarak söyleyeyim, evimde veya elimde bulunan gram altınların tamamının faturalı olmasına dikkat ediyorum. Eşimin takıları elbette ayrı bir konu. Faturalı olmasını iki nedenden dolayı önemsiyorum. Birincisi, bu bir kalite garantisidir. İkincisi, yarın öbür gün 'Bunu nereden buldun?' dendiğinde, 'Bu parayı verip bu faturayla aldım' diyebilmenizi sağlar. Ben memur çocuğuyum, belki de bu hassasiyetim ondan kaynaklanıyordur."

ALTIN FONLARINDA KİMİN YÖNETTİĞİNE BAKIN

Yılmaz, altın fonlarıyla ilgili bir soruya da "Altın fonlarına gelince, o fonu kimin yönettiği ve arkasında kimin olduğu büyük önem taşıyor. Bu nedenle ya bankadaki altın hesabı tercih edilmeli ya da fiziki altın alınmalı. Türkiye'de altından zarar etmek çok kolay değildir, en kötü ihtimalle bir süre yerinde sayar. Bir veya iki ay gibi kısa vadeler zaten risk içerir. Bu durumda sermayenizi riske atmış oluyorsunuz" yanıtını verdi.

DOLAR KURU İÇİN 60-65 TL TAHMİNİ

Yatırımcının altını bir süre bekletmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'de altının Türk Lirası cinsinden fiyatını belirleyen iki temel unsur vardır. Birisi ons altının uluslararası piyasadaki değeri, diğeri dolar kurudur. Dünyada genellikle biri düşerse öteki yükselir, dolar kuru yükseldiğinde ons altının değeri düşer. Ancak Türkiye'de dolar kuruyla altının aynı anda yükseldiği durumlar çok sık yaşanmaya başladı. Dünyada dolar zayıflasa bile Türkiye'deki ekonomik dinamikler çok farklı işliyor. Bunun temel sebebi dış ticaret açığıdır, çünkü sürekli yurt dışına döviz akıtıyoruz ve maalesef madencilik ürünleri ithal ediyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, dolar kurunun en iyimser 60-65 TL olması gerektiğini kaydederek, "Dolayısıyla, dışarıdaki ons altının fiyatındaki devinimin yanına bu kuru koyduğunuzda tablo değişir. Eninde sonunda bu seviyelere gelinir mi bilmiyorum ama bu realizasyonu yapmak zorunda kalabilirler" dedi.

Kaynak: ANKA