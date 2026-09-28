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Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

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Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan fon krizine ilişkin haftanın ilk işlem gününde piyasalar açılmadan önce önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını bildirdi.
  • Şimşek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini ve gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta likidite olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini açıkladı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında tutuklananların sayısı 51'e ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon krizi sonrası finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin haftanın ilk işlem gününde, piyasalar açılmadan önce önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında kurunun yanında yaşın yanmayacağı mesajını veren Bakan Şimşek, "Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"YATIRIMCILARIMIZIN MEŞRU HAKLARINI GÖZETİYORUZ"

Mağduriyet yaşayan yatırımcıların durumuna da değinen Şimşek, kurumlar arası iş birliğine dikkat çekerek, "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz" dedi.

"GEREKEN TEDİBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yaşanan olayların genel ekonomiye ve piyasalara olası etkilerine karşı teyakkuzda olduklarını belirten Şimşek, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİlhami TÜLEK:

Nedir bu başımıza gelenler. Önce asrın felaketi şimdi de asrın soygunu.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Sahte içki, sahte temizlik ürünleri yapanlar, sizlerden akaryakıt çalışmalarınızı bekliyoruz.

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Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Fon fon fon hep büyük yatırımcıyı kurtarma peşindesiniz taban taban düşen hisseler ne olacak onlarında fiyatlarını 16 eylüle çekin küçük yatırımcı size düşmanmı

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