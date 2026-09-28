Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kulübün olağan mali ve idari genel kurulunda yaptığı açıklamaların ardından ezeli rakip Galatasaray'dan dikkat çeken bir karşılık geldi.

Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi konusunda konuşurken sarı-lacivertli kulübün kendi üniversitesine sahip olması gerektiğini vurguladı. Fenerbahçe Başkanı ayrıca kulübün gelecekte hayata geçirmeyi planladığı projeler arasında Fenerbahçe Adası ve marina bulunduğunu açıkladı.

GALATASARAY'DAN ÜÇ FOTOĞRAFLIK GÖNDERME

Yıldırım'ın açıklamalarının ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Adası'nı öne çıkaran görseller paylaşarak ezeli rakibinin başkanının açıklamalarına göndermede bulundu. Aziz Yıldırım'ın özellikle üniversite konusunda yaptığı açıklamalarda rakip camianın eğitim kurumuna atıfta bulunması, Galatasaray'ın paylaşımının dikkat çekmesini sağladı.

"FENERBAHÇE ADASI YAPACAĞIZ"

Yıldırım genel kurulda, Fenerbahçe'nin geleceğine yönelik iki proje üzerinde daha çalıştıklarını belirterek bunlardan birinin Fenerbahçe Adası, diğerinin ise marina olduğunu söyledi. Milas'ta planlanan projede 1907 konutun yanı sıra iki otel ve 500 yat kapasiteli marina öngörülüyor.

Galatasaray'ın Yıldırım'ın bu açıklamalarının ardından kendi lise, üniversite ve ada değerlerini ön plana çıkarması, iki ezeli rakip arasındaki rekabete yeni bir başlık ekledi.