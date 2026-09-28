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Okula pompalı tüfekle gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı

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Okula pompalı tüfekle gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
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Van'ın Tuşba ilçesindeki bir okulda kız öğrenci, sabah saatlerinde elindeki pompalı tüfekle okul çevresinde görüntülendi. Öğretmenler ve velilerin müdahalesiyle elinden alınan silaha polis el koydu; öğrencinin fotoğrafı da ortaya çıktı, inceleme sürüyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde elinde silahla okula gelen öğrencinin cep telefonuyla çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

POMPALI TÜFEKLE OKULA GELDİ

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda eğitim gören bir öğrenci, sabah saatlerinde elindeki pompalı tüfekle okul çevresinde görüntülendi. 

Öğrencinin elinde silahla okul kapısında beklediği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖĞRETMEN VE VELİLER MÜDAHALE ETTİ

Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek çocuğun elinden silah alındı. Adrese gelen polis ekipleri silaha el koydu. Öğrencinin elindeki silahla çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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