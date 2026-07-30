İstiklal Yolu’nun kahraman ilçesine Meclis’te tarihi tören

TBMM tarafından 1924'te İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen İnebolu'ya, "İstiklal Madalyası Takdim Töreni", Meclis Tören Salonu'nda yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Harbi'nde İnebolu'nun üstlendiği rolün ve İnebolulu kayıkçıların üstün gayretlerinin önemli olduğunu belirterek, "Karadeniz'de düşman gemilerinin dolaştığı ve ikmal faaliyetlerinin engellenmeye çalışıldığı bir ortamda, İnebolulu kayıkçıların üstlendiği bu vazifenin ne kadar büyük bir cesaret ve fedakarlık gerektirdiği de açıktır." dedi.

Haberler.com Ankara muhabiri Kerem Şenkazan'ın derlediği bilgilere göre, Bakan Güler, düşman gemilerinin 9 Haziran 1921'de İnebolu'yu bombalamasının, şehrin vatan uğruna bir şeyler yapma iradesini kıramadığını ifade ederek, "İnebolu halkı da malzemelerin teslim alınmasından depolanmasına, kağnı arabalarına yüklenmesinden Anadolu'nun içlerine sevk edilmesine kadar her aşamada büyük bir vatanseverlikle görev yapmıştır." diye konuştu.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana geçen sürede her alanda büyük bir gelişim gösteren Türkiye'nin, sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu, sürekli gelişen yerli ve milli savunma sanayi, etkin, caydırıcı ve saygın ordusu, müzakere masalarındaki ağırlığı ile dünyada sözü geçen ve gıptayla bakılan bir ülke durumunda olduğuna dikkati çeken Güler, şunları söyledi:

"Ulaştığımız bu mümtaz seviyeyi daha da yukarılara taşımak için Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede ülkemizdeki barış ve huzur iklimini kalıcı hale getirmek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç, Milli Mücadele'de ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun daha da tahkim edilmesi, milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir. Gazi Meclis'imizin, Meclis Başkanımızın riyasetinde bu yönde yürüttüğü kapsamlı çalışmalar da milletimizin iradesini esas alan güçlü ve müreffeh Türkiye hedefinin en önemli dayanaklarından biri olmuştur. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de ecdadımızdan devraldığımız sorumlulukla, ülkemizin güvenliğini ve bekasını korumak, Türkiye Yüzyılı'nı sağlam temeller üzerinde yükseltmek için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"GEREKEN HER ŞEY HASSASİYETLE YAPILMAKTADIR"

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İnebolu'nun ikinci bir İstiklal Madalyası ile taltif edilmesinin, Kastamonulular için "tarif edilmesi güç bir gurur vesilesi" olduğunu vurguladı.

Milli Mücadele'nin en önemli lojistik üssü olan İnebolu'nun, kayıkçıların kahramanca gayretleriyle İstiklal Savaşı'nın ve o ruhun sembollerinden olduğunu ifade eden Yumaklı, "İnebolu Piyade Kayıkçı Loncası'na verilen bu anlamlı madalyayı, İnebolu ilçemiz, diğeriyle birlikte şerefle taşımaya devam edecektir. Ecdadımızın büyük hatırasına sahip çıkmak için gereken her şey hassasiyetle yapılmaktadır. Bunun teminatı da başta İnebolu halkımız olmak üzere Kastamonu'nun necip, vatansever halkıdır." diye konuştu.

Vatan şuurunu milletin ve devletin değişmez omurgası olarak nitelendiren Yumaklı, şunları söyledi:

"Kahramanlarımız, milletimizin gönlündeki mümtaz yerini her zaman koruyacaktır. Bu vesileyle İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını, huzurunuzda rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Milli Mücadele'nin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan için canını veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milli Mücadele'deki kahramanlıkları sebebiyle İnebolu'ya ikinci kez verilen İstiklal Madalyası'nın birliğimizi, dirliğimizi güçlendirmeye vesile olmasını temenni ediyorum."

"İSTİKLALE ADANMIŞ BÜYÜK BİR İRADE"

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İnebolu'nun Milli Mücadele yıllarında milletin bağımsızlık azminin, fedakarlığının ve sarsılmaz iradesinin dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Karadeniz'in dalgalarını aşarak İnebolu'ya ulaşan silah ve mühimmatın, canlarını hiçe sayan kayıkçıların omuzlarında karaya çıkarıldığını, kadınların, yaşlıların, çocukların ve isimsiz kahramanların çektiği kağnılarla cepheye ulaştırıldığını anlatan Dallı, "İnebolu'da verilen bu mücadele, lojistik bir faaliyet olmanın ötesinde istiklale adanmış büyük bir millet iradesinin tezahürüydü. TBMM, bu eşsiz fedakarlığı Cumhuriyetimizin ilk yıllarında iki İstiklal Madalyası ile taltif etmiştir. Bugün ise yapılan titiz araştırmalar neticesinde teslim alınmadığı anlaşılan ikinci madalyanın teslimiyle büyük bir vefa sergilenmektedir." dedi.

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş, Kastamonu Valisi Dallı'ya İnebolu'nun İstiklal Madalyası'nı, Bakan Güler ve Bakan Yumaklı da İnebolu Kaymakamı Necdet Uçar'a İstiklal Madalyası Beratı'nı verdi.

Törene, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve gazi Turgut Aslan, bazı siyasi partilerin milletvekilleri, Kastamonu milletvekilleri ve il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile davetliler de katıldı.

Kaynak: Haberler.com