Bitcoin'de kritik uyarı: Bu üç risk yükselişi engelliyor

Sektör verilerine göre Bitcoin, Fed toplantısının ardından kısa süreliğine 62 bin 383 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 64 bin doların üzerine çıktı. Ancak kripto para birimi, günlerdir fiyatını kontrol eden bandı henüz kıramadı. Günlük grafikte Bitcoin, 64 bin 512 dolardaki Bollinger orta bandının hemen üzerinde seyrediyor. 66 bin 348 dolar dolayındaki üst bant en yakın direnç, 62 bin 676 dolar civarındaki alt bant ise ilk önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Momentum da nötr kaldı. Günlük göreli güç endeksi (RSI) 51,69 seviyesinde, sinyal ortalaması olan 53,18'in hafif altında bulunuyor. Bu tablo, alıcıların piyasayı dengelediğini ancak bir yukarı kırılımı doğrulayacak gücü henüz toplayamadığını gösteriyor.

Bitcoin'in genel risk kaçışına karşı gösterdiği direnç dikkat çekiyor. ABD borsaları çarşamba günü sert düştü. Dow Jones yüzde 2,2, S&P 500 yüzde 1,5 ve Nasdaq yüzde 1,7 değer kaybetti. Bitcoin ise 62 bin doların altına inmek yerine Fed sonrası kaybının büyük bölümünü geri aldı. Yine de 65 bin ile 66 bin 500 dolar aralığını tekrar tekrar aşamaması, savunma amaçlı alımların bir çöküşü önlemeye yettiğini ama geniş çaplı ralliyi yeniden başlatmaya yetmediğini ortaya koyuyor.

ÜÇ RİSK TOPARLANMANIN ÖNÜNÜ TIKIYOR

ABD ile İran arasında yeniden alevlenen çatışma, piyasa üzerinde yeni bir baskı kaynağı oluşturdu. İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssüne füze fırlatmasının ardından ABD güçleri, İran Devrim Muhafızları'na ait hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattı. Ürdün hava savunması perşembe günü beş İran füzesini düşürdü. Çatışmanın Basra Körfezi enerji arzını ve Kızıldeniz üzerinden yapılan deniz taşımacılığını tehdit edebileceği endişesi arttı. Ham petrol, bir önceki seansta yüzde 6,6 sıçradıktan sonra 84 doların üzerinde tutundu. Yüksek enerji fiyatları enflasyon beklentilerini artırabiliyor, tahvil getirilerini yüksek tutabiliyor ve kripto paralar dahil spekülatif varlıkların cazibesini azaltabiliyor.

Bu sorunu Fed'in temmuz toplantısı da pekiştirdi. Politika yapıcılar beklendiği gibi federal fon oranını yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Ancak Fed Başkanı Kevin Warsh, esnek bir enflasyon hedefi fikrini reddetti. Warsh enflasyon için bir "yumuşak hedef" bulunmadığını söyledi ve merkez bankasının yüzde 2 hedefine bağlı kaldığını yineledi. Fed açıklamasına göre karar 9'a karşı 3 oyla alındı. Üç üye çeyrek puanlık faiz artışından yana oy kullandı ve petrol kaynaklı enflasyon sürerse yeni bir artış olasılığını açık bıraktı. Bitcoin için sabit faiz fazla rahatlama sağlamadı. Çünkü kararın mesajı, finansal koşulların gevşeyeceği beklentisini zayıflattı.

Üçüncü baskı ise düzenleme cephesinden geldi. ABD Senatosu'nun kripto piyasa yapısı yasası CLARITY üzerindeki adımı ertelemesi, makroekonomik baskıya belirsizlik ekledi. Yasa koyucular dikkatini bir Rusya yaptırım paketine ve federal atamalara kaydırdı. Bu da yasanın 8 Ağustos'taki tatilden önce ilerletilmesi için kalan süreyi daralttı. Erteleme Bitcoin için anlık bir değişiklik yaratmasa da kurumsal güveni artırabilecek olası bir katalizörü ortadan kaldırdı. Yasanın dijital varlık denetimini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu arasında paylaştırması bekleniyor.

ALTINA KAÇIŞ SINIRLI KALDI, ETF GİRİŞLERİ SÜRDÜ

Varlıklar arası performans savunmacı bir konumlanmaya işaret etse de yatırımcıların doğrudan kriptodan altına sermaye kaydırdığını söylemek için yeterli kanıt bulunmuyor. Spot altın perşembe günü ons başına 4 bin 62 dolar dolayında tutundu, ABD altın vadelileri ise yüzde 0,7 kazandı. Altın Fed açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 2 yükselmişti. Ancak yatırım talebi zayıf kaldı ve gümüş hafif geriledi. Bu karışık görünüm, değerli metallere yönelik geniş bir kaçış tezini zayıflatıyor. Yükselen tahvil getirileri ve yeni bir faiz artışı beklentisi, faiz getirmeyen altının yukarı yönünü sınırlıyor.

Daha net savunmacı hareket ise petrole bağlı pozisyonlara doğru yaşandı. Bitcoin'in 64 bin 600 dolara toparlanması da sermayenin bu varlığı tümüyle terk etmediğini gösteriyor. Sektör verilerine göre ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) 29 Temmuz'da yaklaşık 32,1 milyon dolarlık net giriş oldu. BlackRock'ın IBIT fonu tek başına 89,8 milyon dolar çekti. Bu giriş mütevazı olsa da kurumsal talebin satış baskısı sırasında geleneksel limanlara tümüyle kaymadan sürdüğünü ortaya koydu. Yine de piyasadaki duygu zayıf kalmayı sürdürüyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi 29'dan 28'e gerileyerek "korku" bölgesinde kaldı.

KRİTİK SEVİYELER 60 BIN DOLAR RİSKİNE İŞARET EDİYOR

Dört saatlik grafikte Bitcoin, 64 bin 600 dolar dolayındaki yükselen bir trend çizgisine yaslanıyor. Bu bölgenin üzerinde doğrulanmış bir hareket, 65 bin doların yeniden test edilmesinin ve ardından 66 bin 300 ile 66 bin 500 dolar arasındaki üst bandın önünü açabilir. Tasfiye ısı haritası, kaldıracın 64 bin 900 ile 65 bin 200 dolar arasında yoğunlaştığını gösteriyor. Fiyatın bu bölgeye girmesi kısa pozisyon tasfiyelerini tetikleyip toparlanmayı kısa süreliğine hızlandırabilir.

Aşağı yönde ise 63 bin ile 63 bin 300 dolar arasında bir başka yoğunlaşma göze çarpıyor. Dört saatlik trend çizgisinin kaybedilmesi, fiyatı önce bu bölgeye, ardından 62 bin dolara ve psikolojik 60 bin dolar seviyesine çekebilir. Kripto yatırımcısı Lennaert Snyder, Bitcoin'in Fed toplantısının ardından 64 bin doları tutmaya çalıştığını ancak salı günkü 62 bin 800 dolarlık dibin altında ciddi likidite oluşturmasının ardından kırılgan kaldığını söyledi. Snyder, 64 bin 800 ve 65 bin 800 dolar seviyelerini yeni kısa pozisyonlar için olası bölgeler olarak işaret etti. Analist, toplantının fazla bir şey değiştirmediğini ve olası bir düşüşe karşı mevcut kısa pozisyonlarının üzerine yeni bir kısa pozisyon eklediğini belirtti.

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