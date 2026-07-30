Haberler

Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden çekildikleri açıklandı

Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden çekildikleri açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatyaspor arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Yeni Malatyaspor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda ortak karar alındı.

Malatya futbolunda yeni sezon öncesi önemli bir karar alındı. 

YENİ MALATYASPOR LİGDEN ÇEKİLDİ

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatyaspor yönetimleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Yeni Malatyaspor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda görüş birliğine varıldığı açıklandı.

KARAR İKİ KULÜP ARASINDA ORTAK ALINDI

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kararın şehrin mevcut şartları ve Malatya futbolunun ortak menfaatleri göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi. Açıklamada, bu adımın Malatya futbolunun yeniden güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, mevcut kaynakların daha verimli kullanılması ve şehrin profesyonel liglerde en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla atıldığı ifade edildi.

OYUNCULAR GEÇİŞ YAPABİLECEK

Öte yandan, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi devam eden futbolcular arasından kariyerini Malatya Yeşilyurt Spor'da sürdürmek isteyen isimlerin, kulübün sportif planlaması ve kadro ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirileceği bildirildi. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, süreç boyunca uzlaşmacı yaklaşım sergileyen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Abdullah Aksoğan ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, alınan kararın Malatya ve Malatya futbolu için hayırlı olmasını temenni etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi

Çok sayıda tutuklama talebi! Aralarında ünlü iş insanı da var
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem

Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı

2 yıl sonra yeniden CHP'ye döndü
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
AHBAP soruşturmasında Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent tılsımlı gibiydi

21 daire, 1 fabrika devrettiği Haluk Levent için olay sözler
Gülistan Doku soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

Son dalga operasyonda çok sayıda tutuklama
Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

Okulu bitirip babasının yanına dönen gencin acı tecrübesi

Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz

Büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz