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Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı

Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı Haber Videosunu İzle
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
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Sarıyer'deki evinde 37 yaşında hayatını kaybeden MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç yaşta vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan 'Kızıl Sakal' lakaplı şefin cenaze töreninde, acılı annesinin yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durduğu görüldü. Annenin evladının ardından, "Annem böyle olmaz" diye feryat ettiği görüldü.

'Kızıl Sakal' lakabıyla da tanınan ve sevilen şef Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzdü. Sarıyer Kumköy Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan 37 yaşındaki Kaşıkçı için düzenlenen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. 

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Evladını genç yaşta toprağa vermenin büyük acısını yaşayan anne, tören boyunca ayakta durmakta zorluk çekerken, ancak yakınlarının desteğine tutunarak ayakta kalabildi. Gözü yaşlı annenin "Annem böyle olmaz" dediği duyuldu.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ 

Eren Kaşıkçı'nın cenazesine, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kesin ölüm nedeni hazırlanacak detaylı raporla ortaya çıkacak olsa da, ilk değerlendirmelere ve sağlık ekiplerinin izlenimlerine göre ünlü şefin kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Gelen bilgilere göre Kaşıkçı, vefat ettiği anlarda krizin etkisiyle komodinin üzerindeki ilaçlarına uzanmaya çalışırken hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Olayın tüm yönleriyle, eksiksiz bir şekilde aydınlatılabilmesi için adli süreç de titizlikle takip ediliyor. Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Kesin adli tıp raporunun çıkmasıyla birlikte olayın üzerindeki sis perdesinin tamamen aralanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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