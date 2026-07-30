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Kızlara laf atanları uyardı, tekme tokat dövüldü

Kızlara laf atanları uyardı, tekme tokat dövüldü
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YENİDEN GÖZALTINA ALINDILARAnkara’nın Mamak ilçesinde Y.P. (14) ile kuzeni M.P.'ye (15) sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen, kendilerine müdahale eden Nurettin Erçayan'ı da darbeden T.S. (25) ile yanındaki kişi, bugün yeniden gözaltına alındı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Ankara'nın Mamak ilçesinde Y.P. (14) ile kuzeni M.P.'ye (15) sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen, kendilerine müdahale eden Nurettin Erçayan'ı da darbeden T.S. (25) ile yanındaki kişi, bugün yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden T.S.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu' gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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