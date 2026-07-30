Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada: Yavaş gitmesi lazım

FATİH Sirkeci'de tramvayın çarptığı turist kaldırıma savrularak yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken bölge esnafı tramvayın hızını düşürmesi gerektiğini vurguladı. Esnaf Ali Koç, " Sokaklardan bisiklet çıkıyor ya da yaya çıkıyor hızlı bir şekilde. Tramvay hızlı geldiği için her zaman tehlikesi var. Hüdavendigar Caddesi'nde bilhassa bunun yavaş gitmesi lazım." dedi.

Olay, 28 Temmuz saat 20.30 sıralarında Sirkeci'deki Hüdavendigar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen bir turist kadına seyir halindeki tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrularak yere düşen kadın başından yaralandı. Yaralanan kadının hastaneye gitmediği öğrenilirken, tramvayın kadına çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Kazanın ardından bölge esnafı, özellikle Hüdavendigar Caddesi'nde tramvayların yüksek hızla seyrettiğini belirterek önlem alınmasını istedi.

'TRAMVAY HIZLI GELDİĞİ İÇİN HER ZAMAN TEHLİKE VAR'

Sirkeci'de esnaflık yapan Ali Koç, Hüdavendigar Caddesi'nde tramvayların gereğinden hızlı seyrettiğini öne sürerek, "Sirkeci'nin Orhaniye bağlantısından Gülhane durağına kadar çok hızlı gidiyorlar. Burası turizm bölgesi, zaten kaldırımlarımız çok geniş olmadığı için insanlar kaldırımdan aşağı taşıyor ve bu hızlı tramvayın gelmesi de tehlikeye yol açıyor. Sokaklardan bisiklet çıkıyor ya da yaya çıkıyor hızlı bir şekilde. Tramvay hızlı geldiği için her zaman tehlike var. Hüdavendigar Caddesi'nde bilhassa bunun yavaş gitmesi lazım. Maalesef tramvayı kullananlar da buraya geldiği zaman çok hızlı bir şekilde gidiyorlar. Çünkü o virajı döner dönmez buradan Gülhane'ye kadar dümdüz yol; o yüzden de çok hızlı gidiyorlar. Burada da 3-4 sokak var. Sokaktan koşarak insanlar caddeye fırlayabiliyor. Esnaf acil bir yere gitmek için bir anda kendini caddeye atabiliyor. Bu da büyük bir tehlike. Sonuçta can" ifadelerini kullandı.

'BURAYA DEMİR OLMAZ KALDIRIMLARIMIZ KÜÇÜK'

Demir korkulukların çözüm olmayacağını ifade eden Koç, "Demir desek buraya demir olmaz. Kaldırımlarımız küçük daha da tehlike oluyor. Aşağıda bankanın önünde öyle birşey yaptılar. Orada da bir kaza oldu. Bir yaya rahmetli olmuştu. Burada olacak şey tramvayın Hüdavendigar Caddesi'ne girdiği zaman hızını kesmesi ve kontrollü gitmesi lazım. Kontrollü gitmediği zaman insanlar dalgın oluyor; bir anda caddeye fırlıyor. Bisikletle gidebiliyorlar bu yüzden büyük tehlike arz ediyor. Kaza olması gayet normal. Bu hızla gittikleri müddetçe de bu kazaların önüne geçilemez." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı